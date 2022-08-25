Türkiye Gazetesi

Omicron’un hızla yayılan alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile adından sıkça söz ettiren koronavirüs dünya genelinde vakaların hızla artmasına yol açmış durumda. Koronavirüsle ilgili endişelerken sürerken ilk aşıyı üretenlerin başında gelen BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin’den müjdeli haber geldi.

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile tanınan bilim insanı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin yeni aşının hazır olduğunu belirtti.

“BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ”

Aşı konusunda gereken iznin en kısa zamanda verilmesini beklediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “Aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz. Eylül ayı başından itibaren bu mümkün” şeklinde konuştu.

Uğur Şahin, Omicron-Subtyps BA.1’i temel alarak yeni üretilen Omicron-Booster’ın (covid-19 tazeleme-hatırlatma aşısı) Subtyp BA.5. olarak geliştirildiğinin altını çizdi. Temelde daha önce üretilen aşı ile yenisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirten Prof. Şahin, ileriye dönük olarak yeni gelişmelere hazır olduklarını belirtti.

Milyonların beklediği haber: Omicron’u hedef alan aşılar geliyor! Biontech yeni aşı için tarih verdi Alman biyoteknoloji firması BioNTech, iki özelleştirilmiş Omicron aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde vaka sayıları hızla artmaya devam ederken Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten beklenen açıklama geldi. Açıklamada, BioNTech ve Pfizer'ın Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı koruma sağlayacak yeni aşı için klinik testlere başlanacağı açıklandı.