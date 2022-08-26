Türkiye Gazetesi

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, sıcak kahve veya çay içmek boğaz kanseri riskini neredeyse üç katına çıkarıyor.

İngiltere'de yılda yaklaşık 10 bin kişiye özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konuyor. Son bulgular ise sıcak içecekleri bırakarak riskin azaltılabileceğini gösteriyor.

BOĞAZA ZARAR VERİYOR

Uzmanlar, yarım milyondan fazla insandan elde edilen verileri inceledi ve kanser risklerine baktı.

Dr. Stephen Burgess The Telegraph'a verdiği demeçte, “Kahve içme ile özofagus kanseri arasındaki ilişkinin en olası nedeni, boğazınıza azar azar sıcak sıvı dökmenin bir miktar zarar vermesidir” dedi.

Kahve ve çay içme olasılığı en yüksek olan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara kahve tercihleri (ılık, sıcak, çok sıcak) soruldu.

Ilık bir demleme tercih edenlerin içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu tespit edildi. ‘Çok sıcak’ 5,5 kat, ‘sıcak’ ise 4,1 kat daha fazla risk taşıyor.

Dr. Burgess, “İyi haber şu ki, kahve içmek çoğu kanser türüne yakalanma şansınızı artırmıyor” dedi.

‘TERMAL YARALANMA’ EN MAKUL NEDEN

Araştırmacılar, kahveden kaynaklanan diğer kanser türü riskinde artış olmamasına rağmen, en olası açıklamanın sıcak içeceklerin ısısının boğaza zarar vererek tehlikeli hücre oluşumu riskini artırdığını söyledi.

Dr Burgess, “Kahveyi çok yüksek sıcaklıkta içmekten kaçınmak gerçekten önemlidir. Boğazınızda hasar varmış gibi hissediyorsanız, bir uzmana danışmalısınız” dedi.

Araştırmaya katılan Karolinska Enstitüsü'nden epidemiyolog Dr. Susanna Larsson ise "Bulgularımız, kahve tüketiminin yaygın kanser riski üzerinde nötr bir etkisi olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan bilim insanları, yemek borusundaki hücrelerin sıcak içecekler tarafından tahriş olmasının, genlere zarar veren ve kansere neden olan bir iltihaplanmayı ürettiğini düşünüyor. Ancak bulguları doğrulamak için daha fazla kanıt gerekiyor.

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