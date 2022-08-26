Türkiye Gazetesi

Moderna CEO'su Stéphane Bancel, “Bu davaları öncülüğünü yaptığımız, geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve COVID-19 pandemisinden önceki on yılda patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknoloji platformunu korumak için açıyoruz" dedi.

Moderna, pandemi nedeniyle halk sağlığını korumak adına patentlerini uygulamadığını belirtti. Şirket ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerde hala patent uygulamayı planlamadığını da ifade etti. Ancak Pfizer ve Biontech şirketlerinden ‘fikri mülkiyet haklarına saygı duymasını’ beklediğini de ekledi. Başvuruda şirket, "Moderna, pandemiyi mümkün olan en kısa sürede sona erdirme çabalarından uzaklaşmamak için patentlerini daha erken iddia etmekten kaçındı" dedi.

Biyoteknoloji şirketi Moderna, ticari olarak ‘Comirnaty’ olarak bilinen Pfizer / BioNTech aşısını piyasadan kaldırmayı düşünmediğini söyledi. Moderna'nın baş hukuk görevlisi Shannon Thyme Klinger yaptığı açıklamada, ‘Pfizer ve BioNTech'in, Comirnaty'nin Moderna'nın patentli teknolojilerini kullanmaya devam etmesi nedeniyle’ Moderna’ya telif ödemesi gerektiğini ifade etti.

MRNA KORONAVİRÜS AŞILARI

Moderna ve Pfizer / BioNTech şirketleri, mRNA yöntemini kullanarak COVID-19 aşıları geliştirdi. Her doz, antikor oluşturması için vücuda koronavirüsün genetik materyalinin küçük parçacıklar halinde vererek insanları hastalıktan korumaya başladı.

Davaya dönecek olursak, Moderna, Pfizer / BioNTech'in mRNA aşısının iki unsurunu kopyaladığını iddia etti. İlki, mRNA'da aşının vücutta çalışabilmesi için vücudun aşıya saldırmasını önleyen kimyasal bir modifikasyondur. Alman CureVac şirketi tarafından yapılan COVID-19 aşısı gibi bu tür modifikasyonu içermeyen mRNA aşıları çok daha az etkilidir. İkincisi, aşıların vücudu tanıması için eğittiği virüs parçasıdır - her iki şirketin aşıları, virüsün insan hücrelerine nüfuz etmesine izin veren kısmı olan koronavirüs spike proteinini hedefler.

Moderna ayrıca farklı bir koronavirüs türü olan MERS araştırmasına dayanan spike protein içeren aşılar üzerinde patentleri olduğunu da söyledi. Bununla birlikte, Pfizer / BioNTech şirketleri CureVac tarafından patent ihlali nedeniyle de dava edildi. Moderna da davalarla karşı karşıya; biyoteknoloji şirketleri Arbutus Biopharma ve Genevant Sciences, mRNA'yı paketleme ve vücuda verme yöntemi konusunda dava açtı. Başka bir biyoteknoloji şirketi olan Alnylam, benzer bir teknoloji üzerinden hem Pfizer / BioNTech hem de Moderna'yı dava ediyor.

ABD, Moderna'nın aşısına tam onay verdi ABD, Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın koronavirüs için geliştirdiği aşının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.

Milyonların beklediği haber: Omicron’u hedef alan aşılar geliyor! Biontech yeni aşı için tarih verdi Alman biyoteknoloji firması BioNTech, iki özelleştirilmiş Omicron aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde vaka sayıları hızla artmaya devam ederken Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten beklenen açıklama geldi. Açıklamada, BioNTech ve Pfizer'ın Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı koruma sağlayacak yeni aşı için klinik testlere başlanacağı açıklandı.