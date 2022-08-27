Türkiye Gazetesi

Aris Çukurambar Güzellik Merkezi sahibi Ezgi Doğan, “Kozmetik ve psikososyal bir sorun olan tüylenmenin giderilmesi için de kullanılan lazer epilasyon yaklaşık olarak 20-25 senedir uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Lazer epilasyon fiyatları ise yapılan işlemin yerine göre değişiklik gösterir. Farklı lazer yöntemleri uygulanıyor olsa da buz lazan ile yüzde 80'lik bu oran yüzde 90-95 civarında çıkartılmaktadır. Geriye kalan yok edilememiş olan kıllar ise sadece yılda bir kez lazer seansı yaptırılarak sorun olmakta çıkmaktadır” dedi.

KADINLAR KADAR ERKEKLER DE RAĞBET GÖSTERİYOR

Lazer epilasyonun hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen bir yöntem olduğunu belirten Doğan, “12 yaşından büyük kıl ve cilt yapısı müsait olan herkese uygulanabilen bu yöntemin FDA onayı almış cihazlarla yapılması oldukça önemlidir. Lazer epilasyondan sonuç alma ve kaç seansta ciddi değişime uğrayacağı kişiden kişiye ve kişinin kıl yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ciltte ve vücutta pek çok bölgede lazer epilasyonu gerçekleştirilebilmektedir. En sık kadınların başvurmuş olduğu bu yönteme erkeklerde son dönemlerde oldukça fazla rağbet

göstermektedir” şeklinde konuştu.



Türkiye'nin son on yılda baş döndürücü bir hızla bu alanda ilerlediğini dile getiren Doğan, “Yakın bir zamanda dünyada tek merkez haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

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