Türkiye Gazetesi

Taş oluşumu birçok metabolik faktöre bağlı ortaya çıkabilir. Yetişkinlerdeki gibi çocuklarda da böbrek taşı ve hastalıklarına rastlanabilir. Peki, çocuklarda böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır?

BEZİNDE PEMBE VE KIRMIZI LEKELER VARSA…

Bebek ve çocuklarda taş hastalıkları hakkında bilgiler veren Op. Dr. Akın Karagözoğlu, “Bebek ve çocuklarda taş hastalıkları genellikle anneler tarafından fark edilmektedir. Bebeğin bezinde pembe, kırmızı lekeler görülmesi ve bebekte anlamsız huzursuzluk ile fark edilir. Çocukluk çağında ise karın ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama yapabilmektedir” dedi.

ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ

Dr. Karagözoğlu, şikayetlerle başvuran hastaların tedavisinde izlenen yöntemler konusunda ise şunları söyledi:

“Kontrollerinde böbrek yerleşimli taş saptandığında ESWL dediğimiz şok dalgaları ile taş kırma girişimleri, idrar kanalına düşen taşlar için ise endoskopik girişimler gerekebilmektedir. Bu müdahaleler tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bebeklere uygun çok ince endoskopik aletler ile taşın bulunduğu yere kadar gidilmekte, taş görülerek lazer enerjisi ile kırılmakta ve kırılan parçalar dışarıya çıkarılmaktadır. Çocuklarda böbrek daha hareketli ve küçüktür, idrar kanalı ince ve bilhassa üst üreter duvarı zayıf olduğu için taş, çocuk girişimleri konusunda deneyimli olan hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Tersi bir durumda, hayati risk taşıyan ciddi sorunlar görülebilir. Bu nedenle çocuklarında taş saptanan ailelerin bir çocuk ürolojisi uzmanına başvurması uygun olacaktır.”

Her 100 çocuktan 5’inin böbrek taşı var Yetişkin hastalığı gibi görülen böbrek taşı problemleri çocuklarda da sık karşılaşılabilen sorunlardan biri.

Böbrek taşı sıkıntısı çekenlere 'su' uyarısı Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Erdem Çapar, böbreklerde en sık görülen hastalıkların enfeksiyon ve taş oluşumu olduğunu belirterek, bu hastalıkların önlenmesinde yaşa ve kiloya göre su tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi.