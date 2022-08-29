Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek."

Sağlık çalışanlarına mali hak düzenlemesi kabul edildi Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifi Meclis’te! Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Hekim göçünün önüne geçilmesine yönelik ilk adım olarak görülen 14 maddelik yasa teklifi sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarını yeniden düzenleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İlk büyük adım atıldı'' diyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.