Türkiye Gazetesi

Dünyada kovan sayısında ciddi bir sıralamada olan ve bal üretiminde de aynı şekilde hatırı sayılır bir sıralamada yer alan Türkiye, arı ölümlerinde son yıllarda gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı. Arı ölümlerinin başında bilinçsiz zirai ilaçlama gelirken, arıları ürettiği balda kimyasallar maddelerin olması ciddi bir tehlike arz ettiği değerlendirildi.

BALDAKİ İLAÇ KALINTILARINA VE KİMYASALLARA DİKKAT

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.



Prof. Dr. Ahmet Kılıç, tabiatta ilaçlarla kimyasallar pek çok canlı grubunu etkilediği gibi arıları da etkilediğini söyledi. Arıların bütün çiçekleri dolaştığını hatırlatan Dr. Kılıç, “Bunlar üzerindeki ilaç kalıntıları öncelikle arıların yok olması demektir. Biz toplu arı ölümlerini duyuyoruz ve bunlardan en çok etkilenen arılar. Arılar eğer tabiattaki bu polenleri toplarken aynı zamanda bu kimyasalları da topluyorlarsa muhakkak balın bünyesine de katılacaktır. Balı tüketen insanlar da bu ilaç kalıntılarından, kimyasallardan etkilenecektir” dedi.

“TARIMDA İLAÇLARINI ÇOK BİLİNÇLİ KULLANMAMIZ LAZIM”

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Dolayısıyla hem arılar için büyük bir tehdit ve yok oluş, aynı zamanda insanlar için de bal içeriğinde mevcut olan kimyasallar ciddi hastalılara, sorunlara yol açabilir. Bunun önüne geçmenin yolu biz tarımda ilaçları çok bilinçli kullanmamız lazım. Gereğinden fazla ilaç tüketimi doğru bir yaklaşım değil. Tarım ilaçlarının kontrollü ve bunun içinde bilinçli çiftçiye ihtiyacımız var. Eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdittir” ifadelerinde bulundu.

Dünyanın atmosferinde bulundu: ‘Son derece reaktif' kimyasal birçok hastalığa yol açabilir Bilim insanları, Dünya atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir tür aşırı reaktif madde tespit etti. Bu maddenin solunum ve kalp hastalıklarını tetikleyebileceğini ve küresel ısınmayı artırabileceğini açıkladılar.

Çocuk ürünlerindeki kimyasal tehdide dikkat: Cilt tarafından emilip kolayca vücuda giriyor Amerika’da yapılan bir araştırma, çocukların kullanımına yönelik tekstil ürünlerinin yarısından fazlasında toksik kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu kimyasalların vücuda kolayca girebileceğini söyledi.