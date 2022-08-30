Türkiye Gazetesi

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Daha çok gözünü ovalayanlarda görülen keratokonus hastalığının yanlış uyku pozisyonunda da gelişebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç “Uyurken yüzüstü yatıyorsak göze yapılan devamlı baskı kornea tabakasında travmaya neden olabilir. Gözün yüzeyindeki kornea tabakası elastiktir. Biz bu tabakaya baskı yapmaya devam edersek korneada incelme ve öne doğru bombeleşme oluşur. Bu yüzden de hastalarda keratokonus, astigmat, miyop ve görme azlığı gibi şikâyetler gelişebilir” dedi.

Göz hastalıkları doktoru uyardı: 3 Covid hastasından birinde görülüyor Koronavirüsün göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirten Dr. Yusuf Yıldırım, maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarının artacağını söyledi. Yıldırım, "Genellikle 3 Covid hastasından bir tanesinde gözüküyor, ancak vatandaşlarımızın her göz kaşıntısını, sulanmasını veya kızarıklığını koronavirüse mal etmemesi gerekir” dedi.

