Türkiye Gazetesi

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Diyetisyen Çisem Gündüz, yaz aylarında vücudun su ihtiyacının artığını belirterek, “Kaybedilen sıvının ve elektrolitlerin dengeye gelmesi için kilogram başına yaklaşık 300 ml su ihtiyacı doğuyor. Su tüketimi konusunda yapılan en büyük hata ise, suyun yerine özellikle çay ve kahve gibi başka sıvılar koymak. Çay ve kahve su ihtiyacını karşılamak yerine vücutta su tutulmasına neden olduğu için vücudun sıvı ihtiyacı aslında daha da artıyor” dedi.

Çayı ve kahveyi çok sıcak içenlere kötü haber! Uzmanlar uyardı: Risk 3 kat fazla İçtiğimiz sıcak kahve veya çay içimizi ısıtıyor. Birçoğumuz için kahve güne başlama ritüeliyken, bazılarımız için çaysız bir kahvaltı asla olmuyor. Ancak uzmanlar çayı ve kahveyi sıcak içenlere hayati bir uyarı yapıyor.

Her yudumu faydalı: Kahve ritim bozukluğunu azaltıyor Halk arasında kahve içmenin kalp ritmini olumsuz etkilediğine dair yaygın bir inanış vardı fakat Jama Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma ile bu durumun gerçeği yansıtmadığı ortaya konuldu. Ezber bozan araştırmaya dair açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga, “Kahve tüketiminin aritmi riskini artırdığına dair kanıyı ortadan kaldıran bu çalışma kapsamında 390 bin kişi 4 buçuk yıl boyunca takip edildi. Bu bilimsel çalışmanın sonucuna göre; kahvenin aritmi riskini artırmadığı, aksine içilen her bir fincan kahvenin ritm bozukluğu riskini yüzde 3 oranında düşürdüğü ortaya konuldu” dedi.