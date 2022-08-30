Türkiye Gazetesi

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Kripto para bağımlılığı hem iş hem de ev hayatında birçok probleme yol açtığını belirten Uzm. Dr. Hilal Dost, son dönemde bu yüzden meydana gelen boşanmaların arttığına dikkat çekti. Bağımlıların kullanabilecekleri uygun parayı evin bütçesinden ya da arkadaşlarından elde etmeye çalıştıklarını ifade eden Dr. Dost, “Bu durum eşle ve çevreyle olan ilişkileri zedeliyor. Uygun parayı bulabilmek için yalan söylemek hem kişinin arkadaşları ile olan ilişkisini hem de bu yalan ortaya çıktığında eşi ile ilişkisini bozuyor. Kripto para yüzünden evlilikler bitiyor” dedi.

Fed, bankaları kripto paralar için uyardı: Yakından izliyoruz ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara kripto varlıklarla ilgili hizmetleri sunmadan önce yasal izinleri kontrol etme uyarısında bulundu.

İran ithalatta kripto kullanımını destekliyor İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ülkede kripto para birimlerinin ve kripto madenciliğinin yalnızca ithalat için kullanılması şartıyla yasal olduğunu söyledi.