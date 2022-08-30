Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kilosu yüzünden kendi ülkesinde hiçbir merkezin ameliyat etmeye yanaşmadığı Bulgar vatandaşı, Türkiye’de şifa buldu. 176 kilo ağırlığındaki son dönem siroz hastası Georgiev Yonko Nikolov, Türk doktorların tedavi planı ile 2 haftada 30 kilo zayıﬂatıldıktan sonra karaciğer nakli oldu. 146 kilo ile ameliyata giren Yorgo Nikolov, organ nakli yapılan en şişman hastalardan biri unvanını da aldı.

1 KİLO CİĞER NAKLEDİLDİ

Bulgaristan’da çiftçilik ve inşaatçılık yapan 52 yaşındaki Yonko Georgiev Nikolov, uzun yıllardır alkol kullanıyordu. Hem alkol hem de hareketsizlik ve kötü beslenme yüzünden sürekli olarak kilo alan Nikolov’a 9 yıl önce siroz başlangıcı teşhisi kondu. Yıllar içinde hastalığı ilerleyen Nikolov’un karnında sıvı birikmeye başlayınca karaciğer nakli yapılması kaçınılmaz hale geldi. Bulgaristan da birkaç hastaneye başvuran Nikolov’a yaşaması için en kısa zamanda ameliyat olması gerektiği ancak çok şişman olduğu ameliyatının Bulgaristan’da yapılamayacağı söylendi. Kendi ülkesindeki cerrahların ameliyatını kabul etmediği Nikolov, Türkiye’ye geldi. Medipol Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Mega Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ulaşan Nikolov için organ arayışına girildi. Çok kilolu olduğu için hem ameliyatın komplikasyonları fazlaydı hem de vericiden fazla miktarda karaciğer alınması gerekiyordu. Adaylar içinde eşi Eli Kirilova Avriomova’nın verici olabileceği görüldü. Daha önce obez hastalara organ nakli yapan Prof. Dr. Dayangaç, Nikolov’un 176 kilo ile ameliyata giremeyeceğini belirterek, eğer 30 kilo zayıflarsa eşinin karaciğerinin kullanılabileceğini söyledi. Hasta için acil bir zayıflama planı hazırladı. Nikolov, vücudundaki ödemi attıran bir tedavi ile 15 gün içinde 30 kilo verdi. Fazla zamanı kalmadığı için hemen ameliyat edilen Nikolov’a, eşinden alınan 1 kilo ağırlığındaki karaciğer nakledildi. Hiçbir problem yaşamadan kısa sürede hastaneden taburcu olan Nikolov, “Türk doktorları sayesinde hayattayım. Daha öncesinde Türkiye’nin hastaneleri ile ilgili çok olumlu şeyler duyuyordum. Bunları yaşayarak öğrendim. Bundan sonra eski hayatıma dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Kendime yeni bir sayfa açtım” dedi.

TÜRKİYE'DE ORGAN NAKLİ YAPILAN EN ŞİŞMAN HASTA

Hasta ne kadar kiloluysa ameliyatın teknik olarak o kadar zor olduğunu anlatan Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Yonko'nun vücut kitle indeksi 61’di biz bunu ancak 51’e düşürebildik. Bu bile dünyada genel olarak kabul edilen vücut kitle indeksinin çok üzerinde. Organ nakli için 40’ın biraz üstüne çıkan merkezler oluyor. Bizim en şişman hastamız 42 idi. Zaten Yonko Türkiye’de bugüne kadar nakil yapılan en şişman hastadır diyebiliriz. Mayo Clinic’te erken siroz vakalarında eş zamanlı ya da öncesinde obezite ameliyatı yapılıyor. 50 yaşın üzerinde alkol kullanan, obez bir hastada çok ciddi koroner arter hastalığına da rastlıyoruz. Anjjiyograﬁ yapmadan bu ameliyatlara girmiyoruz. Gerekirse stent koyup operasyonu gerçekleştiriyoruz” diye anlattı.

OBEZE ORGAN BULMAK DA ZOR

Obezitenin organ nakli önündeki en önemli engellerden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dayangaç, obez kişilere yetecek kadar büyüklükte bir organ bulmanın zor olduğunu belirterek, “Yonko için de aynı durum söz konusuydu. Vericiden alabileceğimiz hacim belirlenmiş durumda. Ölçtüğümüzde1100 gram karaciğere ihtiyacımız vardı. Eşinden 1000 gram çıktı ve ameliyatı yaptık" dedi.

Kocası tarafından hayattan koparılmıştı: Ezgi'nin organları umut olacak İzmir'de boşanmak üzere olduğu kocası tarafından vurulan ve bir süredir hayatta kalma mücadelesi veren Ezgi Özarslan'ın, hayatını kaybetmesinin ardından organlarının bağışlanacğı öğrenildi.

Otomobile kaçak organ nakli Gürcistan’dan ucuza lüks otomobil getiren bazı uyanıklar, Türkiye’de aynı model araçlarla yedek parça değiştirerek para kazanıyor. Gürcü plakalı araç Türkiye’ye giriş yapıyor, üzerindeki hayalet gösterge, hava yastığı, deri koltuk, direksiyon, multimedya, jant-lastik ve LED far gibi yüksek fiyatı bulunan parçalar aynı model bir otomobil ile değiştiriliyor. Tam donanımlı giren araç, ülkesine boş dönüyor. Bir Gürcü 3 parça satışından arabasının parasını kazanıyor.