Türkiye Gazetesi

Kalp hastalıklarını önleme, kanser riskini azaltma, diyabet riskini düşürme gibi sağlığa birçok faydası olduğu bilinen siyah çay ile ilgili yapılan son araştırma, siyah çayın bilinmeyen bir özelliğini daha ortaya koydu. ABD'li uzmanların yaptığı araştırmaya göre düzenli çay tüketimi, kişiye potansiyel olarak daha uzun bir yaşam süresi sunuyor.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 13 DAHA DÜŞÜK

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden uzmanların yaptığı bir çalışma, düzenli siyah çay içmenin ölüm riskini azalttığını ortaya koydu. Annals of Internal Medicine adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre; günde iki veya daha fazla çay içenlerde ölüm riski, çay tüketmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük.

Araştırmada, Birleşik Krallık'ta kurulan UK Biobank'ın verileri incelendi ve 10 yıldan fazla bir süre analiz edildi. Yaşları 40 ila 69 arasında değişen 500 bin kişinin yüzde 85'i düzenli şekilde çay tükettiğini bildirdi. Bunların yüzde 89'u siyah çay kullandığını açıkladı.

ÇAYA EKLENEN SÜT VEYA ŞEKER ETKİLEMİYOR

Ölüm riskindeki azalmanın, çaya süt veya şeker eklenmesine ve sıcaklığa göre değişmediği belirlendi. Araştırmayı yorumlayan Madrid Otonom Üniversitesi profesörü Fernando Rodriguez Artalejo, çalışma için 'alanda önemli bir ilerleme' ifadesini kullandı.

Artalejo, "Bu makale düzenli siyah çay tüketiminin, orta yaşlı, çoğunlukla beyaz yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık ölümlerinde 10 yıllık bir sürede mütevazı bir azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

Bununla birlikte Artalejo, çay içenlerde ölüm oranının düşmesinin nedenine kesin şekilde 'çay' denemeyeceğini vurguladı. Araştırmada daha incelenecek birçok faktör olduğunun altını çizdi.

Araştırmayı yöneten Maki Inoue-Choi de "Çay içme alışkanlığını değiştirmek için yeterli kanıt yok. Günde bir bardak içiyorsanız bu iyi" diye konuştu.

SİYAH ÇAYIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yeşil bitki halindeyken toplanan ve kurutularak tüketilen siyah çayın faydaları duyanları şaşırtıyor. Türkiye'de günün her saati tüketilen siyah çay, düzenli tüketimle birlikte kişiye birçok fayda sağlıyor. İşte onlardan bazıları...

- Siyah çay tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiği biliniyor.

- Siyah çayın içeriğinde kafein bulunuyor. Bu kafein kan pıhtılaşması gibi sorunların ortaya çıkmasını engelliyor. Bu da kalp krizi gibi sorunların önüne geçiyor.

- Siyah çay tüketiminin tip 2 diyabetinin meydana gelmesini engellediği biliniyor.

- Diş çürümesini önlediğine yönelik açıklamalar var ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmuyor.

- İshal, kemik erimesi, kilo kaybı, baş ağrısı ve kilo kaybı gibi problemleri bulunan kişilerin çay tüketmesi öneriliyor.

SİYAH ÇAY ZAYIFLATIR MI?

Siyah çay tüketiminin birçok faydası biliniyor ancak bunların yanında diyet yapanlar ve kilo vermek isteyenler 'siyah çay zayıflatır mı' sorusunun cevabını merak ediyor. Kalori açısından çok zayıf olan siyah çayın zayıflamaya olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığı biliniyor.

SİYAH ÇAY TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ-YÜKSELTİR Mİ?

Siyah çayın içeriğinde bulunan kafein miktarı kan basıncını yükseltemeye yol açabilir. 2 ya da 3 bardak siyah çayın içerisinde yaklaşık 95 mg kafein miktarı bulunur. Bu kafein miktarı da tansiyonun yükselmesine yol açabilir.

Siyah çayın yeni bir faydası ortaya çıktı Yeni bir araştırmaya göre siyah çay içerek metabolizmanızı hızlandırabilir ve hatta kilo verebilirsiniz.