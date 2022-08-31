Türkiye Gazetesi

Daha önce de yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı doktorların ‘Ameliyat olursan ölürsün’ dediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine sahip çıkarak Ankara’da ameliyat ettirdiğini ve sağlığına kavuşturduğunu anlatan 67 yaşındaki Keziban Ege; kemik erimesi, mide yarası, kemik kırıkları ve kollarında başlayan morluklarla mücadele ediyor. Çektiği ağrılardan dolayı yatamadığını belirten Ege, yaşadıklarını anlatıp destek çağrısında bulundu.

“GİTMEDİĞİM DOKTOR KALMADI”

Eşini yıllar önce kaybeden ve hayatta sadece bir oğlu olduğunu, onun da kendisiyle ilgilenmediğini söyleyen Keziban Ege, şöyle konuştu:

“Kalçam, ayaklarım, belim, kollarım, midemde yanmalar var. Midemdeki ağrı karnıma vuruyor. Doktora gittim, o da 'karına vurur ağrı' dedi. Kollarımda kemikler çıktı. Ağrılarım çok. Manisa’daki bütün hastanelerin ortopedi, beyin cerrahi, fizik tedavi doktorlarına gittim. Bana dediler ki ‘Sen iyileşemezsin. Sen de kemik erimesi var, kemiklerin kırılmış, belde kırık var, sinir sıkışması ve kireçlenme var, sen ameliyat olmazsın’ dediler. Bana ağrı kesici ve vitamin verdiler, gittim. Diğer hastaneler de aynısını söyledi. Sabaha kadar yatamıyorum, midem kaynıyor, ağrım oluyor. Belim tutmuyor.”

“BELİM TUTMUYOR AYAKTA DURAMIYORUM”

Yalnız yaşadığını belirten Ege, “Bir oğlum var o da ayrı bana bakmıyor. Oğlumu aradım, 'hastayım, beni evine al' dedim. Bana, ‘Evime götüremem, acile git’ dedi. Gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi de ‘İyileşemezsin, böyle idare edeceksin’ dediler. Ayakta duramıyorum. Belediye yemek getiriyor. O tabakları alıp da yıkayamıyorum. Koyuyorum kenara. Bir bardak çay yapıp da içemiyorum. Belim tutmuyor ayakta duramıyorum.” dedi.

“İYİLEŞMEK İSTİYORUM”

Tek isteğinin sağlığına kavuşarak kendi işlerini yapabilmek olduğunu anlatan Keziban Ege, gözyaşları içinde şunları söyledi:



“Tedavi olayım, ayakta durayım, iyi olayım yeter bana. İyileşmek istiyorum. İşimi göremiyorum. Pazara dahi gidemiyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Komşulara söylüyorum onlar ilgileniyorlar. Oğlum bir telefon açıp da ‘Anne nasılsın’ demiyor bile. Telefonlardan da engellemiş zaten.”

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