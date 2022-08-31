Türkiye Gazetesi

28 yaşındaki Johnson, “Yerçekimine alerjim var. Kulağa çılgınca geliyor ama bu doğru. Üç dakikadan fazla ayakta duramıyorum. Günde en az 10 kere bayılıyorum” dedi.

SADECE YEMEK YEMEK VE DUŞ ALMAK İÇİN AYAĞA KALKIYOR

Daha önce hava kuvvetlerinde motor tamircisi olarak görev yapan Johnson, sadece yemek yemek veya duş almak için ayağa kalkıyor. Hastalığının Ekim 2015'te karın ve sırt ağrısı ile başladığını belirten kadın, zamanla semptomların iyice kötüleştiğini dile getirdi.

Hastalığına teşhis ise ancak Şubat 2022’de konuldu: Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (PoTS). Tedavisi olmayan bu hastalıkta, oturduktan veya ayakta durduktan sonra kalp atış hızında anormal bir artış meydana geliyor. Johnson, “28 yaşında duş sandalyesi kullanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Artık evimden çıkamıyorum” diye konuştu.

En tehlikelilerin başında geliyor: Alerji yapıyor, görülme sıklığı iki kart arttı Ülkemizde kuruyemiş alerjilerinin artışına ve oluşturduğu risklere dikkat çeken Çocuk Alerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, konuyla ilgili uyarı yaptı. En tehlikeli besin alerjilerinin başında kuruyemiş alerjilerinin geldiğini belirten Şekerel, alerji yapan kuruyemişlerin başında fındık, Antep fıstığı ve cevizin geldiğini söyledi.

Bahar alerjileri birçok hastalıkla karıştırılıyor: Eğer siz de “Sürekli nezle gibiyim” diyorsanız… Bahar mevsiminde ortaya çıkan burun akıntısı, burun tıkanıklığı sürekli hapşırma gibi belirtiler alerjilerin habercisi olabilir. Kimileri için kabusa dönüşen bu durumdan birçok kişi mustarip. Peki, bahar alerjisinin diğer belirtileri neler? Korunmak için hangi önlemler alınmalı?