Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin ARVAS

Çok yakında 80 yaşında birinin 30 yaşındaki kişinin biyolojik sağlığına sahip olması hayal olmaktan çıkabilir. Bilim insanları sonsuz gençliğin sırrını ararken, tesadüfen hâlihazırda kullanılmakta olan bazı ilaçların aynı zamanda hücre gençleştirmeye de yaradığı ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de rapamisin.

Kanser tedavisinde ve organ naklinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan rapamisin ilacının yaşlanmanın etkilerinin önlenmesinde de çok etkili olduğu ortaya çıktı. Almanya’da Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsündeki araştırmacılar, ilacın aynı zamanda umut verici bir yaşlanma karşıtı formül içerdiğini ifade etti.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda düşük dozlarda rapamisinin bağırsaklarda yaşa bağlı değişiklikleri önlediği belirlendi. Bu hayvanlar emsallerine göre daha uzun yaşadı. Araştırmacılar, ilacın kısa süreli kullanımında çok çarpıcı sonuçlar alındığını ama sürekli kullanımında yan tesirler görüldüğünü ifade ettiler.

İlacın güvenli bir şekilde kullanımı için çalışmalar sürüyor.

Şimdi tam zamanı: Yaşlanmayı geciktiriyor, kabızlığa iyi geliyor, bağırsakları motor gibi hızlı çalıştırıyor Yaz mevsiminde olduğumuz bu dönemde tezgahlarda rengarenk, çeşit çeşit meyvelere rastlıyoruz. Karpuz, kiraz, erik, üzüm, incir ve dahası… sayarken bile ağzımızı sulandıran bu meyvelerin birçok faydası var. Öyle ki kalp-damar sağlığını koruyor, kan şekerini dengeliyor, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyorlar. Birbirinden renkli ve güzel meyvelerin her biri zengin vitamin içerikleriyle vücut sağlığımıza birçok katkı sağlıyor. Bu nedenle hepsinden dengeli ve düzenli şekilde tüketmek önem taşıyor. Diyetisyen Duygu Çiçek, yaz meyvelerini ve faydalarını sıralıyor.