Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Avrupa Kas Hastalıkları Dernekleri Birliği (EAMDA), SMA hastalarının yaptığı illüstrasyon, fotoğraf ve müzikleri, kimisinde yapay zekâyı da kullanarak, sınırları aşan bir NFT projesine dönüştürdü. ABD, Almanya, Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Norveç’in de aralarında bulunduğu pek çok farklı ülkeden hastaların katılımıyla 30’dan fazla eser projeye dâhil oldu. Küresel boyuttaki sergi, dijital platformların yanı sıra dünyada sadece Türkiye’de fiziksel olarak sergilenmeye başladı.

SMA hastası Nilay'ın kumbarasını çaldılar Adıyaman'da yaşayan SMA hastası minik Nilay'a yardım için Almanya'nın Duisburg kentindeki Türk restoranına bırakılan yardım kumbarası çalındı.