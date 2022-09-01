Türkiye Gazetesi

Diyabetli hasta sayısı günden güne artarken diyabette beslenme nasıl olmalı, diyabetli kişiler ne yemeli, diyabeti olanlar nelere dikkat etmeli gibi konular sıklıkla arananlar listesine girdi. “Güneşe doğrudan maruz kalmak kan şekeri dengesini bozarken, güneşin altında uzun süre oturmak da kan şekerlerinin daha yüksek seyretmesine yol açabilir” diyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, diyabet hastalarının sıcak havalarda olumsuz etkilenmemesi için dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

BU İÇECEK VE YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Şekerli gazlı içecekler, limonata ve meyve suları kan şekerini çok hızlı yükseltir, su yerine de geçmez. Bu içecekler aynı zamanda idrar söktürücü özelliklerinden dolayı idrar miktarının artmasına ve vücudun su oranının azalmasına yol açarlar. Üstelik susuzluk hissini azalttıkları için kişinin su alımının daha az olmasına yol açarlar. Sonuç olarak hem bu içeceklerin şeker içeriğine bağlı olarak hem de vücut su oranının azalması nedeniyle kan şekerlerinde kontrolsüz yükseklikler görülebilir. İnsülin kullanan hastalarda diyabet koması, yaşlı diyabetik hastalarda yüksek şeker komaları görülebilir.

KAN ŞEKERİNİZİ SIK ARALIKLARLA ÖLÇÜN

Güneş altında veya sıcak havada dış ortamdaysanız kan şekerlerinizi her zaman yaptığınızdan daha sık ölçmeniz gerekiyor. Egzersizin alışık olduğunuzdan daha yoğun olduğu günlerde ara öğünleriniz az geleceği için şeker düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Yanınızda kan şekeri düşüklüğüne karşı acil önlem olarak kesme şeker ya da küçük bir meyve suyu taşıyın. Ara öğün saat ve içerikleri değişirse kan şekeri yükselebilir.

BOL SIVI TÜKETİN

Sıcak havalarda terle birlikte hem su hem de sodyum gibi elektrolitler kaybedileceğinden sıcak havalarda günlük sıvı alımını mutlaka artırın. Elektrolit kaybına karşı günde 1 bardak ayran ya da bir sade maden suyu içebilirsiniz. Diyabetik hastalar sıcak havalarda yeterli sıvı almazlarsa kan şekerleri yükselip, bu yükseklik bazen koma olarak adlandırılan ve hastaneye yatış gerektiren düzeylere çıkabiliyor.

SAHİLDE ASLA ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAYIN

Uzun yıllar devam eden diyabet ‘Nöropati’ adını verdiğimiz ayaklarda sinir uçlarının algısının değişmesi ile karakterize bir duruma yol açar. Nöropatisi olan hastalar ayaklarda bazen nedensiz yanma hissi, uyuşukluk, ağrı hissedebilir, ancak kesici-delici bir cismin ayaklarını yaraladığını ya da sıcak kumda ayaklarının altında yanık oluştuğunu fark etmeyebilir. Bu şekilde oluşan ayak yaraları diyabetik hastalarda hızla ilerler ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

İLAÇLARINIZI BUZDOLABINDA SAKLAYIN

İlaçlar, özellikle insülin sıcağa maruz kaldığında hızla bozulduğundan insülin kalemlerini buzdolabı kapak rafında saklamak, taşımak zorunda kalırsanız soğuk zincirini bozmadan taşımaya özen göstermek gerekiyor.

SICAK HAVAYA UYGUN GİYİNİN

Hafif ve bol kıyafetler vücudun serin kalmasına yardımcı olduğu için, dışarıda uzun süre kalacaksanız bol ve uzun kollu bir gömlek tercih edebilirsiniz.

GÖLGEDE KALIN

Doğrudan güneş altında oturulduğunda güneşin ısı etkisi çok daha yoğun hissedildiğinden, açık havada zaman geçirirken gölge olan alanları tercih etmeye özen gösterin. Yürüyüş gibi egzersizleri güneşin etkisinin daha az olduğu sabah erken veya akşam saatlerinde yapabilirsiniz.

Besleyici değeri yüksek: Diyabet riskini düşürüyor, kanserden koruyor! İçinde yok yok, tam bir vitamin deposu Yemesi eğlenceli olan Antep fıstığı faydalarıyla şifa dağıtıyor. Öyle ki yeterli şekilde tüketildiğinde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasını engelliyor, tokluk hissi oluşturduğu için kilo kontrolü sağlıyor. Yetiştiği bölgelerde ‘yeşil altın’ olarak bilinen ve endüstriyel değeri yüksek Antep fıstığı, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin, mineral ve proteinleri sağlıyor. Diyetisyen Betül Merd, antioksidan özelliği ile ön plana çıkan Antep fıstığının faydalarını sıralıyor.

Diyabetlilere uyarı: Tatilden önce tedavinizi planlayın Yaz tatili yaklaşırken diyabet hastalarına İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakalan'dan önemli uyarılar geldi.

Bazılarımız daha büyük risk altında: Diyabet ve hipertansiyon kalbi vuruyor Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri açısından ilk sırada yer almaya devam ediyor. Son verilere göre 2030 yılında dünya genelinde 23 milyon kişinin kalp kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak ciddi kalp hastalıklarının önemli bir çoğunluğu risk faktörlerinin kontrol altına alınabilmesi sayesinde önlenebiliyor. Peki, kalp sağlığı için risk faktörleri neler?