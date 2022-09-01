Türkiye Gazetesi

ABD’de Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışma, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu kanıtladı.

RİSK 5 KAT DAHA FAZLA

Maryland Üniversitesi’ndeki uzmanlar, kan grubu A olan kişilerin 60’ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu tespit etti. Çalışmanın sonucuna göre, kan grubu 0 olanlar ise diğer kan gruplarına sahip kişilere göre, yüzde 12 daha düşük felç geçirme riskine sahip.

Söz konusu çalışma Tıp dergisi Neurology’de yayımlandı. Araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

“SEBEBİNİ HALA BİLMİYORUZ”

Maryland Üniversitesi’nde görevli Dr. Steven Kittner, çalışmayla ilgili “A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz. Ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve kan pıhtılaşma faktörleriyle ilgisi var” yorumunu yaptı.

“DAHA DERİN BİR ARAŞTIRMA GEREKİYOR”

Tıbbi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark T. Gladwin ise “Bu çalışma, genetik olarak önceden belirlenmiş kan grubumuzun erken felç riskinde nasıl bir rol oynayabileceğine dair daha derin bir araştırmayı gerektiren önemli bir soruyu gündeme getirdi” şeklinde konuştu.