Türkiye Gazetesi

Aronya meyvesi son dönemlerde sağlığa olumlu etkileri ve faydaları dolayısıyla adından sıkça söz ettiren gıdalar arasında. Aronya (aronia) meyvesinin popülerliği günden güne artarken aronia hangi hastalıklara iyi gelir, aronia nedir, ne işe yarar, aronya kilosu ne kadar, aronya faydaları, aronya meyvesi Türkiye’de nerede yetişir gibi konular sıklıkla arananlar listesine girdi. Aronya meyvesi faydaları, iyi geldiği hastalıklar ve dahası ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

ARONYA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Yapılan çalışmalarda aronya meyvesinin Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığını önleyici etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan bu şifa deposu meyvenin düzenli kullanıldığında, damar tıkanıklığı riskini minimuma düşürdüğü yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır. Söz konusu başka çalışmalarda ise günlük beslenmesine aronya meyvesini dahil eden kişilerde kolesterol düzeyinin dengelendiği görülmüştür.

ARONYA FAYDALARI

- Süper meyve olarak bilinen aronya (aronia), uzmanlara göre, bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyon hastalıklarının tedavisini hızlandırıyor.

-İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan bu meyve koronavirüs tedavisinin yanında takviye gıda olarak kullanılıyor.

- Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesinin içeriği nedeniyle kanser hücrelerini yok ettiği ve vücudu baştan aşağı yenilediği iddia ediliyor.

- Çoğunlukla meyve, salatalarda sirke, kahvaltılarda marmelat olarak tüketilen meyve, yalnızca C vitamini değil, aynı zamanda antioksidan açısından da zengin.

- Hastalıklara karşı adeta kalkan oluştan aronya, strese bağlı gelişen bazı ruhsal problemleri önlemede de etkili. Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik stresin de üstesinden geliyor.

- Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutan ve damar tıkanıklığını önleyen aronya meyvesinin kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları önlemede de etkili olduğu söyleniyor.

ARONYA MEYVESİ TÜRKİYE’DE NEREDE YETİŞİR?

Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi 2020 yılında yapılan ve olumlu sonuçlar alınan aronya (aronia) meyvesi, ülkemizin birçok yerinde yetiştirilmeye başladı. Aydın, Kocaeli, Zonguldak, Yalova, Samsun gibi iller aronya hasadının yapıldığı yerler arasında. Öte yandan aronyanın yetiştiriciliği Bodrum, Antalya gibi ılıman sahil bandı hariç hemen hemen her bölgede yapılabilir.

ARONYA NASIL YETİŞTİRİLİR?

Toprak yeterli oranda ufalanmışsa ve gerekli nem miktarına sahipse aronya meyvesinin dikim işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilir. Dikim yapılacak sıralar üzerinde çapı 30 cm, derinliği 20 cm kadar olan çukurlar açılır ve dikim işlemi bu çukurlara yapılır. Sonrasında ise toprak ayakla bastırılarak sıkıştırılır. Bu esnada filizlerin yer aldığı yan dalların zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Aronya fidanları sıcak yaz aylarında dibi kurudukça sulama ihtiyacı duyar. Bu yüzden sulama konusuna dikkat edilmeli ve hassasiyet gösterilmelidir. Aronya meyvesinde gübreleme ise yılda bir kez olacak şekilde yapılmalıdır. Bu aşamada ise organik gübre kullanılması, çiçek açmaya yakın olan dönemde çinko bor ağırlıklı yapraktan gübreleme yapılması önemlidir.

ARONYA KİLOSU NE KADAR?

Aronyanın 2022 yılı referans kilo fiyatı toptan 90 lira iken perakende fiyatı ise 120 liradan alıcı buluyor. Aronyanın kilosu ilden ile değişkenlik gösterebiliyor.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan derlenmiştir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için tüketmeden önce mümkünse bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

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