Türkiye Gazetesi

Dünya, covid ve maymun çiçeği salgınlarıyla mücadelesine devam ederken Arjantin’den kötü bir haber geldi. İngiliz Independent gazetesinde yer alan haberde, Arjantin'de gizemli bir zatürre hastalığı görüldüğü bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Söz konusu haberde hastalık nedeniyle 3 kişinin öldüğü açıklandı. Sağlık yetkilileri ise 6 kişinin daha 'kökeni bilinmeyen zatürre' ile enfekte olduğunu duyurdu.

KUSMA, ATEŞ, İSHAL…

Ölümler ve ortaya çıkan vakalar yeni bir viral salgın endişelerine yol açtı. Öte yandan yetkililer, kusma, yüksek ateş ve ishal gibi belirti gösteren hastalığın nedenini araştırıyor.

YENİ BİR VİRÜSE İŞARET EDİYOR

Yetkililer hastalığın görüldüğü kişilere koronavirüs ve grip testlerinin yapıldığını ancak sonucun negatif çıktığının altını çizdi. Uzmanlar bu durumun yeni bir virüse işaret ettiğini söyledi.

Tucuman eyaleti sağlık bakanı Luis Medina Ruiz ise hastalığa yakalanan kişilerin yoğun akciğer enfeksiyonu yaşadıklarını ve nefes almada güçlük çektiklerini belirtti. Ruiz, hastaların ortak noktasının çift taraflı pnömoni (zatürre) ile şiddetli solunum rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Yunanistan’da 11 kişi öldü, Türkiye için uyarı geldi: ‘Batı Nil Virüsü’ ülkemizde de risk teşkil ediyor Yunanistan’da geçtiğimiz gün 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği açıklanmıştı. Komşudaki paniğin ardından ülkemizde de tedirginlik arttı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, “Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan’da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor” dedi.

Yine aynı laboratuvar! Covid’in merkez üssü Çin’de yeni virüs: Kod adı ‘LsPyV KY187’ Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şimdiye kadar 6.4 milyon insanın ölümüne yol açan covid-19’dan sonra aynı laboratuvarda yeni bir virüs daha tespit edildi. Çizgili çimen farelerinde bulunan virüsün, covid’in ortaya çıktığı ve pek çok iddianın hedefinde yer alan Çin'deki laboratuvarda bulunması ise endişelere neden oldu. Uzmanlar ‘LsPyV KY187’ adı verilen virüsün insanlar üzerindeki etkisinin "Belirsiz olduğunu ve incelenmesi gerektiğini" söyledi.