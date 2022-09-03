Türkiye Gazetesi

Hastalarda çocuk sahibi olmaya engel durumların tespiti aşamasında sperm testi sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu yöntem ile birlikte hastaların sağlıklı ve hareketli sperm sayısı ve kalitesi ortaya çıkarılabilmektedir.

Sperm testi nedir?

İnsanlar bazı durumlarda çocuk sahibi olmakta zorlanabilirler. Bu gibi durumlarda erkeklerde sperm kalitesinin tespiti önemlidir. Aynı zamanda sperm testi yapılarak hastaların istenilen bir şekilde çocuk sahibi olup olamayacağının tespiti yapılmaktadır.

Sperm testi nasıl yapılır?

Bu sperm testi yapılması sırasında spermlerin hareketliği ve miktarı ölçülmektedir.

Sperm testi sırasında nelere dikkat etmeli?

Hastanın bu testi yaptırmadan en az 4 gün önce cinsel birliktelik yaşamamış olması gerekmektedir.

Sperm testi sonuçları nasıl olmalı?

Bu testin sonuçları göz önüne alındığında sperm kalitesinin hareketliliğinin ve sayısının istenilen oranlarda olması gerekmektedir. Bunun yanında sperm kalitesinin dışında hastaların diğer durumlarının da göz önüne alınması büyük önem taşır.

Sperm testi sonrasında olası tanı nedir?

Bu testin sonunda sperm sayısı hareketliliği ile ilgili bir tanı konulması mümkündür.

Kimler sperm testi yaptırmalı?

Sağlıklı ve normal yollardan çocuk sahibi olamayan aynı zamanda sperm kalitesi ile ilgili endişeleri olan hastaların sperm testi yaptırması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.labistanbul.com.tr/sperm-testi.html