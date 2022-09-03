Türkiye Gazetesi

İnsanlardan alınan tükrük örneğinden ya da idrar örneğinden yapılan hiv testi aynı zamanda hastaların tespiti için kullanılır. Hiv bulaşıcı bir durum arz eder. Genel olarak cinsel yollardan ya da kan yolu ile bulaşan bir hastalıktır.

İnsanların birtakım hastalıklarının tespiti aşamasında kullanılan hiv testi ile birlikte bulaşıcı bir hastalık hiv ile ilgili tespit yapılmaktadır. Bu testin yerine getirilmesinde başta tükürük salgısı olmak üzere birtakım testler yapılarak hastalığın olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Hiv Testi Nasıl Yapılıyor?

Sağlık merkezlerinde uygulanan hiv testi aynı zamanda hastaların kan örnekleri üzerinden nükleik asitlerin araştırılması amacı ile yapılmaktadır. Bunun yanında hastalarda idrar örnekleri üzerinden de bu testin yapılması mümkündür.

Hiv Testi Nerede Yapılır?

Günümüzde hiv testi bir takım sağlık merkezlerinde başarılı bir şekilde yerine getirilmektedir. Hiv algılanması amacı ile hizmet veren birçok sağlık kuruluşu sizlere bu konuda yardımcı olabilir.

Hiv Testi Kaç Günde Sonuç Verir?

Hastalarda hiv anlaşılması için en az 4 hafta geçmesi gerekmektedir. Kan içerisinde antikor oluşumu ancak bu süre sonunda meydana gelmektedir. Bunun yanında en kesin sonuçların elde edilmesi için 3 ay beklemek gerekir.

Hiv Testini Evlilik Öncesi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Evlilik öncesinde bir takım kan testleri yapılmak zorunda olmakla birlikte hiv ile ilgili kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır.

Cinsel Yolla Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Birtakım hastalıklar vardık ki cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalıklar daha çok sperm vajinal akıntı ya da kan yolu ile bir kişiden diğerine bulaşmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

İnsanlar için cinsel yolla bulaşan hastalıklar söz konusu olduğunda başta frengi, üretrit, bel soğukluğu aids gibi hastalıklar akla gelmektedir. Bunun yanında siğil, uçuk gibi bir takım rahatsızlıklar da bulunmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar söz konusu olduğunda başta ishal ve bulantı olmak üzere aşırı terleme, vajinal akıntı gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında hastaların savunma mekanizmasının aids gibi hastalıklarda çökmesi sonucu da bulunmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Düzensiz ve korunmasız cinsel ilişki en çok görülen bulaşma yollarından birisidir. Bunun yanında yine hastalarda kan ile bulaşan durumlar da bulunmaktadır. Yine hijyen koşulları da hastaların bu kapmasına neden olmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Bulaşan ya da bakterinin niteliğine göre farklı bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Hastaların durumuna bağlı olarak tedavi yöntemi değişir.

Kaynak: https://www.labistanbul.com.tr/hiv-testi.html