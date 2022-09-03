Türkiye Gazetesi

Check up genel bir sağlık taraması olup sağlıklı bireylerin bile mutlaka senede bir kere yaptırması gerekli bir tetkiktir. Zamanlaması kişilere ait olan programın sonuçlarının doktorları tarafından incelenmesi önemlidir. Kişinin kendinde bir rahatsızlık hissetmesi ya da hissetmemesi önem taşımaz.

Check up Nedir?

Sağlık taraması olan check up programları kişilerin herhangi bir sağlık sorunu olmasa dahi yaptırması gereken çevresel, kalıtsal sorunların görülebildiği önemli bir sağlık tetkikidir. Hastalıkların tespit edilerek önlem alınmasına fayda sağlar.

Check up Neleri Kapsar?

Sağlık tarama programları sadece tahlil ve tetkiklerden oluşmayıp hasta doktor görüşmesi, laboratuvar ve radyolojik tetkikler gibi birçok alanı kapsar.

Check up Nasıl Yapılır?

Hasta sağlık taraması yaptırmak için öncelikle randevu oluşturmalıdır. Sorumlu olan doktor hasta geçmişi hakkında bilgiler alır. Aç karnına uygulanan sağlık taramaları kan ve idrar tahlilleriyle başlayarak EKG, akciğer filmi, ultrason gibi tetkiklerle devam eder.

Check up Paketleri Nelerdir?

Check up program ve paketleri kadın ya da erkek olmak dışında yaşlara göre de farklılık göstermektedir. Programlar ve paketler hakkında uzman doktorlarla görüşme sağlanmalıdır.

Check up Ne Kadar Sürer?

Sağlık taramasının süresi hastanın durumuna göre farklılık göstermekte olup yapılan tetkiklere göre değişiklik göstererek bazı durumlarda aynı gün içinde bitebilir.

Check up Neden Yaptırmalısınız?

Hastalıkların erken dönemde tanılarının konabilmesi ve önlem alınabilmesi amacıyla sağlıklı bireylerinde yaptırması gereken önemi taşır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

Kişilerin ilk işe girerken gerekli olan bir sağlık raporu olup bir sorun teşkil etmeden işe başlamasının uygunluğunun tespiti için gereklidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İş yeri hekimi tarafından verilebilen bir raporken anlaşmalı hastanelerden de alınabilir.

Sağlık Raporu Neden İstenir?

İşverenler açısından bedenen ve ruhen işçilerin uyguluğunun tespiti için istenmektedir.

Sağlık Raporu Ne Zaman Yapılır?

Sağlık raporları işe ilk girişlerde, işten uzaklaştırılarak geri dönenlerde ve çalışırken herhangi bir sağlık sorunu yaşanması halinde yaptırılması gereklidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Zorunlu mu?

İşe giriş yapacak olan kişilerin iş güvenliği kanunu gereğince sağlık raporu alması zorunludur.

Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

İşlerin tehlike sınıflarına göre raporların güncellenmesi önemlidir. İşyerlerine sağlık raporu alınarak girilmesi durumunda az tehlikeli işlerde 5 yıl, tehlikeli işlerde 3 yıl, çok tehlikeli işlerde rapor geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süreler sonunda güncellenerek işe giriş sağlık raporu alınarak devam edilmelidir.

Kaynak: https://www.galenlab.net/check-up/