Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, Covid 19 testinin negatife döndüğünü açıkladı.

"ARAYAN TÜM DOSTLARA TEŞEKKÜRLER"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum.”

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu.