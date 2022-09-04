Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.

Yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini vurgulayan Koca, "Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 testi negatife döndü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son dakika haberine göre, Covid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın testi negatife döndü.

Bakan Koca açıkladı: “3. Dönem Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı” şeklinde konuştu ve Yılın 3. Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru olduğunu söyledi.