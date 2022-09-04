Türkiye Gazetesi

Dünyada her 100 bin kişiden 2 ila 3'ü ALS tanı aldığı ALS hastalığına, Japon uzmanlardan umut olacak bir çalışma gerçekleştirdi. ALS Japon uzmanlar, dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişinin sahip olduğu ALS hastalığının erken teşhisinde umut olacak bir çalışmaya imza attı.

Tokushima Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü ve Wakayama Seikyo Hastanesi'nden bir grup araştırmacı, motor nöronları dejenere olan ALS hastalarında görülen kas seğirmelerini mercek altına aldı.

Hastalığın erken belirtilerinden biri olabilen kas seğirmelerinin bir iç kas grubunda gerçekleşmesi halinde çıplak gözle fark edilemediğini göz önüne alan bilim insanları, kas seğirmelerini gözlemleyebilmek için geleneksel ultrason cihazlarını kullandı.

100 ALS hastası ve 100 sağlıklı bireydeki 15 kas grubunun hareketlerini gözlemleyen ekip sırt, kol ve baldır kasları dahil 8 kas grubunda anormal seğirme yaşayan deneklerin yüzde 95,6'sının ALS belirtileri gösterdiğini saptadı.

ERKEN TANIYI KOLAYLAŞTIRABİLİR

ALS'nin erken evresindeki hastaların başlangıçta hafif seyreden semptomlar nedeniyle genelde uzman hekimlere danışmak yerine aile hekimlerini tercih ettiğini hatırlatan bilim insanları, ultrason cihazlarının kolay ulaşılabilir olması nedeniyle aile hekimlerinin de şüpheli vakaları tespit edebileceğine dikkat çekti. Şüpheli durumların uzman hekimlere erken bildirilmesi halinde teşhis imkanının kolaylaşacağını belirten uzmanlar, erken tanı ve tedavinin ALS ile mücadelede kritik önemde olduğunu hatırlattı.

ALS’NİN ERKEN TANISI GÜÇ

Belirtileri başka nörolojik hastalıklara benzediği için erken evrede teşhisi güç olan ALS, EMG (elektromyografi), MR (Manyetik rezonans görüntüleme), kan ve idrar testleri, lomber ponksiyon (belden omurilik sıvısı alma) ve kas biyopsisi yöntemleri ile teşhis ediliyor. ALS genelde yutmada zorluk, konuşmada bozulma, kaslarda kramplar ve seğirmeler, yürürken ayağın takılması, eşyaları taşımada güçlük ve yazı yazmada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Kansere kandan erken teşhis Diabetologia dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmada, vücudunda prostasin isimli protein düzeyi yüksek olan kişilerde şeker hastalığı gelişme riskinin yüksek olduğu ve aynı zamanda kansere bağlı ölümlerin bu kişilerde daha fazla olduğu gösterildi.

Her 100 kişiden 3'ünde görülüyor, erken teşhisi çok önemli "Skolyoz Farkındalık Günü"nde İstanbul'daki köprüler yeşile büründü. Skolyoz Farkındalık Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Evrim Coşkun hastalığın erken teşhisinin önemi vurgularken, Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Her 100 kişiden 3’ünde skolyoz görülüyor" dedi.

Hayatı kabusa döndü: Tam 427 endoskopi çektirdi! 17 yıldır hastalığına teşhis konulamıyor 17 yıl önce Şanlıurfa’da vatani görevini yaptığı sırada silah dipçiğiyle sol karın bölgesine aldığı darbe sonrası mide kanaması geçiren ve şimdilerde birçok sorun yaşayan Mehmet Salih Polat’ın hastalığına bir türlü teşhis konulamıyor. Sürekli kanaması olan 37 yaşındaki Polat’a şimdiye kadar tam 427 kez endoskopi çekilmiş. Talihsiz adam, “Bir teşhis konulsun, hastalığıma çözüm bulunsun istiyorum” diyor.