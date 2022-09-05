Türkiye Gazetesi

Beyaz reform için harekete geçen hükümet, bir dizi iyileştirmenin yanıdan son olarak özel sektörde çalışan doktorlara kamuya dönüş müjdesi vermişti.

Bu haberin ardından yeni düzenlemey ilişkişn bir açıklama da Bakan Koca'dan geldi.

Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca,, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3'e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylül'de uygulanacak. Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1'e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1'e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya konuldu."

YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ

112 Acil Hizmetlerde çalışan personelin taban ek ödemesinin yüksek tutulduğunu belirten Bakan Koca, "Hesaplamada kullanılan katsayı, hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya konuldu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca tarih vererek duyurdu: 'Beyaz reform' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önemli gelişmeyle ilgili tarih verdi.