Türkiye Gazetesi

Sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü (BNV), komşu ülke Yunanistan'da görüldü. Virüs endişeleri arttırırken, uzmanlar Türkiye'ye 'dikkatli olun' çağrısında bulunuyor. Hastaların yüzde 80’inde belirti vermeyen bu virüsün bazı temel önlemlerle önüne geçilebileceğini belirten Dr. Savaş Vural ise özellikle BNV’nin sık görüldüğü bölgelere gideceklere uyarılar yapıyor.

BATI NİL VİRÜSÜNDE ATEŞ, HALSİZLİK, KUSMA BELİRTİLERİNE DİKKAT

Sivrisinek sokması yolu ile bulaşan, yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini belli eden Batı Nil Virüsü tüm dünyayı harekete geçirdi. Belirtileri 3 ila 10 gün arasında süren hastalıktan korunma yollarını Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural anlattı.

Henüz insanlar için virüs üzerinde etkili bir aşının olmadığını belirten Dr. Vural, şöyle konuştu:

- Batı Nil virüsü (BNV) infeksiyonu, insanlarda ateşle, bazen sinir sistemine ilişkin (nörolojik) belirtilerle seyredebilen ve ölümlere neden olabilen, sıklıkla infekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir infeksiyon hastalığıdır.

- Batı Nil ateşinde, ani başlayan ateş ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve ciltte kızarıklıklar görülebilir.

- Akut belirtiler 3-10 gün sürebilir, ancak bazı hastalarda belirtiler uzayabilir ve hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir.

YÜZDE 80’İNDE BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR

Batı Nil Virüsü için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı biliniyor. Serolojik çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, BNV ile infekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde infeksiyonun belirti vermeden iyileştiğini belirten Vural, hastalık riskinin çok yüksek olduğu ortamlarda çalışanlar veya o bölgelere seyahat edeceklere şu önerilerde bulundu:



Giysilerin hem içine hem de dışına sinek kovucu spreylerden 35-40 saniye boyunca sıkıp kuruduktan sonra giymek, sivrisineklere karşı koruma sağlar. Bu şekilde giysiler yıkansa bile spreyin etkisi 2 hafta koruma işlemine devam eder.

SİNEK KOVUCULAR BATI NİL VİRÜSÜNDEN KORUMA SAĞLAR MI?

- Hastalık riskinin daha düşük olduğu yerlerde de içerisinde DEET maddesi yer alan böcek ve sinek kovucu ilaçlardan, deri üzerine sürmek, virüse karşı koruma etkinliğini artırabilir.



- Sivrisineklerin yumurtalarını bırakabildiği; kovalar, lastikler, saksılar, küçük havuzlar vb. olan sular da haftada bir kez boşaltılarak temizlenip yenilenmeli, üstü kapatılmalı veya atılmalı.



- Bu tür bölgelerde kalınan süre boyunca kolları ve bacakları kapatacak giysiler giymek de virüse karşı alınabilecek önlemlerden.

Yunanistan’da 11 kişi öldü, Türkiye için uyarı geldi: ‘Batı Nil Virüsü’ ülkemizde de risk teşkil ediyor Yunanistan’da geçtiğimiz gün 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği açıklanmıştı. Komşudaki paniğin ardından ülkemizde de tedirginlik arttı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, “Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan’da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor” dedi.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü'nden 11 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği bildirildi.