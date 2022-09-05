Türkiye Gazetesi

2019'un son aylarında ortaya çıkan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili Çin’den umut verici haber bir haber geldi. Çin; iğnesiz, burundan nefes çekilerek alınan Covid-19 aşısına onay verme kararı aldı.

İğnesiz aşı, Tianjin merkezli CanSino Biologics tarafından geliştirildi. Aşının koronavirüs aşısından ve iğneli aşılardan korkanlara bir alternatif olması bekleniyor.

CanSino Biologics adlı firma, Pazar günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanım için onaylandığını ve potansiyel olarak fayda sağladığını bildirdi.

Çin yönetiminin aldığı karar sonrasında CanSino Biologics’in Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri değerlendi.

DENENDİ, SONUÇLARI OLUMLU

Çin yönetiminin aldığı karar sonrasında CanSino Biologics şirketinin hisse değeri yüzde 14.5 arttı. Öte yandan bu aşının insanlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği açıklandı. Burundan alınan aşının hücresel bağışıklığı artırması beklenirken, mukozada da korumayı artırmasının beklendiği belirtildi.

EV ORTAMINDA UYGULANABİLİR

İğnesiz koronavirüs aşısının ilk seferde Covid-19 semptomlarını önlemede yüzde 66, hastalığı ağır geçirmede ise yüzde 91 etkili olduğu söylendi. Uzmanlar ve yetkililer, havadaki parçacıklar aracılığıyla bulaşan Covid-19’a karşı geliştirilen iğnesiz aşının bireyler tarafından ev ortamında da rahatlıkla uygulanabileceğini belirtti.

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