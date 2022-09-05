Türkiye Gazetesi

“Lüfer, palamut, hamsi, istavrit, somon gibi yağlı balıklar en zengin omega-3 kaynaklarıdır ama konserve ya da paketlerde satılan balıkların içinde bu değerli yağlardan eser miktarda bulunur” diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, balık ve omega-3’ün yararlarından bahsetti.

OMEGA-3 KALP SAĞLIĞI İÇİN KORUYUCU KALKAN

Yüksek miktarlarda Omega-3, risk grubundakiler için bile kalp sağlığını koruyucu bir kalkan görevi üstleniyor. Omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığındaki faydaları üç farklı mekanizma üzerinden etki ediyor: Kanın pıhtılaşmasını önlüyor, damar sertliğiyle ve vücuttaki enflamasyonla savaşıyorlar.

KANSERE, TİP 2 DİYABET VE OBEZİTEYE KARŞI KORUYOR

Omega-3 değerleriniz arttıkça kilolu olma riskiniz azalır. Diyetinizi Omega-3 takviyeleriyle desteklemenin kilo verme hızını artırdığını gösteren pek çok çalışma var. Omega-3 yağ asitleri hem obezite hem de çağımızın vebası haline gelen Tip 2 diyabete karşı en önemli koruyucunuzdur. Bir araştırma Omega-3 zengini bir diyetin Tip 2 diyabet riskini %33 azalttığını gösteriyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Omega-3 yağ asitlerinin kanser riskini azalttığı ve kansere yakalanmış hastaların ortalama yaşam süreleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar da var. Omega-3 yağ asitleri tümör oluşumunu tetikleyen protein sinyallerini ve vücuttaki enflamasyonu azaltır.

SAĞLAM BİR HAFIZANIN ANAHTARI

Eğer diyetinizde yeterli miktarda Omega-3 yağ asidi yoksa hafızanızda sorunlar olması son derece doğal. Omega-3 yağ asitleri bunama, Alzheimer’a yakalanma riskini önemli oranda düşürür. Beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması sadece zekânızı, hafızanızı değil ruh sağlığınızı da destekler. Depresyona eğilimi olanlar diyetlerindeki Omega-3 yağ asitlerini artırmalı, hatta diyetlerini Omega-3 takviyesi ile desteklemeli. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada Omega-3 yağ asitlerinin majör depresyon teşhisi konmuş hastalarda bile önemli fayda sağladığı görüldü.

YAŞLANMA ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Hücresel yaşlanmayla savaşmada en güçlü müttefikiniz, hücre zarının yapıtaşlarından olan Omega-3 yağ asitleridir’. Bu yağ asitleri, cilt hücrelerinin güçlü ve nemli olmasını sağlar, yaşlanma etkilerine karşı daha dayanıklı olmayı kolaylaştırır.

Canan Karatay açıkladı: Omega-3 mutlaka tüketin Verdiği tavsiyelerle bir çok kişiyi sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Canan Karatay, mutlaka Omega-3 tüketilmesini tavsiye etti

'Türkiye'deki Omega-3 seviyesi gereken miktarın çok altında' Omega-3 uzmanı olan Prof. William S. Harris, Türkiye'ye ziyaretinde katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin ise yüzde 4’ün altında olmasıyla en düşük Omega-3 indeksine sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.