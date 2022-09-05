Türkiye Gazetesi

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden bilim adamları, insan seslerinde Covid-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı. Araştırmacılar, bunun için yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulama tasarladı.

Ardından İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin Covid-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i Covid-19 testi pozitif olan) incelendi. Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.

"DİĞER UYGULAMLARDAN DAHA İYİ"

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi "Covid hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin hastaları tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik. Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modeli, diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdi" dedi.

DİĞER TESTLERDEN DAHA HIZLI SONUÇ VERİYOR

Araştırmada, Covid-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve hasta olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu kaydedildi. Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu. Araştırmacılar, korona teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu aktardı.

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