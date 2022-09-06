Türkiye Gazetesi

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Çalışmayı değerlendiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, gıdalara tat, renk vermesi için eklenen katkı ve kimyasal koruyucuların bu gıdaları ultra işlenmiş hale getirdiğine dikkat çekerek “5 veya daha fazla bileşeni ihtiva eden gıdalarda ultra işlenmiş olarak farz edilir. Tatlandırıcı ve renk katkısı içeren gazlı içecekler, hazır çorbalar, çabuk makarnalar, cipsler bunlara örnekler olarak sayılabilir. Özellikle çocuklarımız bu gıdalara çok düşkün. Adeta bağımlılık yapıyor. Çocuklarımızın bu yiyeceklerle beslenmelerinin alışkanlık haline gelmesinin mutlaka önüne geçmeliyiz. Bir taraftan obezite riski taşıyan bu yiyecekler, diğer taraftan bağırsak kanserinin yanı sıra diğer kanser türleri için de riski yükseltiyor. Gelecek nesiller tehdit altında” dedi.

ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anneye müebbet hapis ABD’de 2019 yılında oğluna sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölmesine neden olan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tek tip beslenmeye hayır: Böbrek ve bağırsak fonksiyonlarını bozuyor Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış. Ancak bazı kişiler kilo vermek için tek tip beslenme yolunu seçiyor. Peki, bu yöntemle zayıflamak mümkün mü? Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, tek tip beslenerek kilo vermeye çalışmanın zararlarından bahsetti.