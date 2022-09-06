Türkiye Gazetesi

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Aşırı sıcak veya dondurucu soğuğa sahip bölgelerde kalp krizi vakalarının endişe verici derecede yüksek olduğun dikkat çeken Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, dünyanın birçok noktasında küresel ısınmanın neden olduğu ölüm olaylarında artış beklendiğini söyledi.

Hava sıcaklığının, vücut sıcaklığına yaklaştığı veya onu aştığı durumlarda, vücudun ısıyı azaltabilmesi için kalbin daha hızlı atması gerektiğini anlatan Boztosun, "Sıcak ve nemli bir günde, kalbiniz serin bir güne kıyasla dakikada iki ila dört kat daha fazla kan pompalar. Sağlıklı bireyler bu değişikliklere uyum sağlayarak vücut sıcaklıklarını daha rahat düşürebilir. Ancak kalp hastalığı olan bir kişi, nabız ve tansiyon seviyesindeki değişiklikleri tolere etmek için daha az rezerve sahip olabilir ve bu da kalp krizi gibi kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Kardiyolojiye gidecekti, kalp krizinden öldü Isparta'da itfaiye eri Yavuz Barlas, görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Barlas'ın kalbindeki şikâyetleri anlatmak için yarın doktora gideceği ortaya çıktı.