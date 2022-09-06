Türkiye Gazetesi

2020’de 1 yıl Avrupa’dan men cezası alan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde mali disiplini ön sıraya koyan Trabzonspor bu sezon da dengeli bir politika izledi. Hem öyle bir hesap kitap yaptı ki farkı milyonlarda değil yüz binlerde bıraktı. Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, kadrosuna kattığı oyuncuların bonservis maliyetlerini karşıladı. Sezonun en flaş transferi ise daha yeni süre almaya başlayan genç stoper Ahmetcan Kaplan oldu.

ÜZÜNTÜ VE SEVİNÇ!

Fırtına transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolot, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar'a 18 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödedi. Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı'yı ise bedelsiz geldi. Ki alınan oyuncuların bonservis bedelleri de taksitler hâlinde ödenecek. Özetle satış konusunda en büyük sürpriz ve üzüntü Cornelius’un satılması olurken gelenlerde de camiayı en çok sevindiren Maxi Gomez’in alınmasıydı.

GOMEZ HEYECANI

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Trezeguet, Bardhi, Bartra, Eren, Umut Bozok gibi isimler süre alırken taraftarın en çok merak ettiği isim Maxi Gomez. Valencia’dan alınan Uruguaylı forvetin Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Frençvaroş maçında süre alması bekleniyor.

SIRA EREN'DE

Karadeniz ekibinde hem günü hem de geleceği kurtarmaya yönelik alınan Eren Elmalı, Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden oldu. 22 yaşındaki sol bek şu ana kadar 8 resmi maçta süre aldı ve 1 asist yaptı. Eren’in bu sezonun en çok çıkış yapan isimlerinden olması bekleniyor.

Trabzonspor'da yeniler ve eskiler kaynaşacak... Harmanlama vakti Geçiş döneminde kazanmanın önemine değinen Abdullah Hoca, oturmuş kadroyla hedefe daha kolay ulaşacakları görüşünde.

İstanbul deplasmanları Trabzonspor'a yarıyor Bordo mavililer, Avcı yönetiminde üç sezonda İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.