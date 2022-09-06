Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı yapacak. Söz konusu alım için başvurular, 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanmıştı.

Alım için kura çekilişi 6 Eylül Salı günü yani bugün saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor atamalarının, 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacağını duyururken, Sağlık Bakanlığı da 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kararı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Koca'dan paylaşım geldi.