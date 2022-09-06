Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, cıva oranı yüksek balık alımını sınırlamaya yönelik mevcut uyarıların da kafa karışıklığına sebep olduğunu ve bunun anne adaylarını uzun zincirli yağ asitleri, iyot, D vitamini ve selenyum gibi temel besinlerden mahrum bıraktığını ifade etti. Balık tüketiminden uzak durulmasının bebeklerin gelişimine zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bristol Üniversitesi’ndeki araştırma 4.131 hamile kadının verileri alınarak yapıldı ve bunların yavruları tüm çocukları boyunca takip edildi. Araştırmada anne kanında ve göbek kordonu dokusunda cıva seviyeleri ölçüldü.

Analizlerde, annesi balık yiyen bebeklerde annedeki yüksek cıva seviyeleri ile bilişsel gelişim arasında ters bir bağlantı bulunamadı. Uzmanlar gıdadaki besinlerin metale karşı koruma sağladığına inanıyor.



NeuroToxicology dergisinde yazan çalışma ortak yazarı Dr. Caroline Taylor, “Annesi balık yiyen bebeklerin IQ’ları daha yüksek çıktı. Bunlar matematik imtihanlarında da daha iyi sonuçlar aldı” dedi.

Şimdi tam zamanı: Bol bol yiyin! Kalbi koruyor, kanser riskini azaltıyor Balık sezonu 1 Eylül itibariyle açıldı. Uzmanlar, denizlerin en bereketli döneminin sağlık açısından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, bu dönemde hangi balıklar tüketilmeli? Yağlı balıklarda bolca bulunan ve vücutta hayati görevler üstlenen Omega-3 yağ asitlerinin faydaları neler?