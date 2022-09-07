Türkiye Gazetesi

Bursa’ya ailesiyle birlikte gezmek için gelen 47 yaşındaki Yousuf Alenizi; son 2-3 gündür çektiği karın ağrısı sebebiyle hastaneye gitti, yapılan inceleme ve tetkiklerin sonucunda bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Alenizi, acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saatlik operasyonun ardından bağırsağındaki kitle alınarak temizlendi. Yapılan operasyonun sonunda sağlığına kavuşan Alinizi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“BAĞIRSAĞINDA KİTLE OLDUĞUNU FARK ETTİK”

Yapılan operasyondan Op. Dr. Israa Sami Ahmad Aljorani, "Alenizi, bize karın ağrısı ile geldi. Kendisine yapılan testler sonucu bağırsağında kitle olduğunu fark ettik. Ameliyatı Prof. Dr. Ersin Öztürk’ün önderliğinde gerçekleştirdik. 10 gün sonra taburcu oldu. Ameliyatın 2. gününde ayağa kalktı ve 10. günü normal hayatına döndü. Şu anda sağlığı yerinde. Birkaç ay kemoterapi tedavisi görecek. Ancak saçları dökülmeyecek. Daha sonra yapacağımız incelemelerde de kanserin son durumunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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