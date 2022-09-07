Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına sayılı günler kala mevsim değişiklikleri ve vücut direncinin düşmesi gibi birçok neden çocukların hastalık risklerini artırıyor. Okul gibi kalabalık ortamlarda kolaylıkla yayılan enfeksiyonlar da çocuk sağlığını tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Arıca, kış ayları ile enfeksiyonların artacağını belirterek, “Önümüzdeki aylarda bir enfeksiyon bitmeden diğer bir enfeksiyon başlayabilir” uyarısı yaptı.

ENFEKSİYON GEÇİREN ÇOCUĞU 72 SAAT OKULA GÖNDERİLMEMELİ

Viral, virüs, rhinovirüs enfeksiyonlarının yanı sıra influenza gibi soğuk algınlığı ve grip virüslerinin çocukları etkilediğini anlatan Arıca, ailelere şu uyarılarda bulundu:



-Eğer çocuğunuz bir enfeksiyon geçiriyor ise en az 72 saat ailenin okula veya kreşe göndermemesi, evde dinlendirmesi gerekiyor. En azından diğer çocuklara olan bulaş sayısı azalıyor. En önemli önlem bu olması gerekiyor.

-En az 72 saat çocukları okula göndermeyelim, evde dinlendirelim. Düzenli beslenmelerini yapalım. Karbonhidrat, yağ veya proteinleri düzenli verelim. Bol sıvı takviyesi verelim. Bu dönemlerde 72 saati ilaçsız, sadece ateş düşürücülerle geçirebiliriz.

-Antibiyotik kullanımı bu dönemlerde özelikle viral enfeksiyonlarda, sık çocuk enfeksiyonlarında çok önermiyoruz.

-Hekim kontrolü veya hekim tavsiyesi olmadan antibiyotik çocuklarda önerilmez. Hekim önermedikçe antibiyotik kullanmayalım. Özellikle ilk yıl okula başlayanlar en az 10 kez enfeksiyona maruz kalabilir.

KAHVALTI YAPMADAN OKULA GÖNDERMEYİN

Eğitime başlayan çocukların ailelerine beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Arıca, kahvaltının önemine dikkati çekti. Düzenli kahvaltı yapılmasına vurgu yapan Arıca, ailelerin çocuklarını özendirmek için birlikte kahvaltı sonrasına oturması gerektiğini söyledi. Kahvaltı yapılmamasının olumsuz etkilerine de değinen Arıca, “Kahvaltısız çocuklar okula gittikleri zaman özellikle konsantrasyon bozuklukları, öğrenme güçlükleri yaşayabilir, dersi tamamlayamayabilirler. Mutlaka yanlarından da bir şişe su olması gerekiyor. Plastik şişe demiyorum. Cam şişede yanlarında götürsünler. Sıvı takviyesi önemli. Bol sıvı takviyesi almadıkları takdirinde, ara ara sıvı takviyesi almadıkları takdirde çocuklarda baş ağrıları, görme bozuklukları, mide bulantıları görülebilir. Bol bol ve aralıklı bir şekilde okulda su içmeleri gerekiyor” diye konuştu.

“YAĞDA KIZARTILMIŞ HAZIR ÜRÜNLERDEN UZAK DURMALILAR”

Çocukların kantin ve market alışverişleri konusunda da önerilerde bulunan Arıca, “Özellikle çocuklar okula gittikleri zaman kantinden veya marketlerden alışveriş yapabilirler. Yaptıklarında dikkat edecekleri en önemli nokta, özellikle yağda kızartılmış hazır ürünlerden uzak durmalılar. Evde ailenin yaptığı haşlanmış birtakım ürünlere önem vermeliler. Bunlara özelikle kuru üzüm, kuru kaysı, kuru erik gibi bir takım kuru meyveleri yanlarında taşıyarak bunlarla ara ara beslenmeleri gerekiyor” dedi.

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