Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Her sayısında ele aldığı konularla ekonomi ve iş dünyasında adından söz ettiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 11’inci sayısında ‘Sağlıkta Sürdürülebilirlik’ konusunu gündeme getirdi. Türkiye Hastanesi’nin ev sahipliğinde, tarihî bahçede düzenlenen etkinliğe, ekonomi ve sağlık dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

HASTANECİLİKTE HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin kısa zamanda sağlıkta çağ atladığına değinen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "70’li yıllarda Almanya’da hastanelere gittiğimiz zaman acaba bizim ülkemizde de böyle hastaneler olur mu diye düşünürdüm. Ama şimdi Almanya’da gördüğümüz hastaneler bizim hastanelerimizin yanında müştemilat gibi kalıyor. Türkiye Hastanesi de ülkemizde özel hastaneciliğin ilklerinden" değerlendirmesini yaptı.

SAĞLIKTA KALİTE ÇITASINI ÖZEL SEKTÖR YÜKSELTTİ

Türkiye Hastanesi’nin bir ekol olduğunu söyleyen Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Uğur Baran, "Bu coğrafyanın hekimleri olarak Lokman Hekim’in çocuklarıyız. Yaptığımız işten maddi bir beklentimiz olmaksızın bu işleri yapmaya kendini adamış coğrafyanın çocuklarıyız. Bu bizi dünyanın diğer ülkelerinden ayırıyor. Türkiye’de sağlık sektöründe son 30 yıl içerisinde çok farklı değişimler ve gelişmeler oldu. Özel sektör de bu değişim içerisinde önemli bir etken olarak fonksiyonunu yerine getirdi. Bugün vatandaş gittiği kamu hastanesini "özel hastane gibi" sözleriyle değerlendiriyor. Sağlık sisteminde bir kalite algısı varsa bu kaliteyi yerleştiren özel sektördür. Hem kamu hastanelerimizde hem de özel hastanelerimizde çok ciddi üst düzey bir kalite standardı yakalandı" ifadelerini kulandı.

KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR

Gecede Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında gelen sağlık sektörüne vermiş oldukları değer ve katkılardan ötürü teşekkür sertifikası alan isimler şunlar:

•Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat

•Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci

•Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı

•Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve UBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özgül Özkoç

•Sağlık Kurumları Yönetim Danışmanı Dr. Neslihan Kahraman

•Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

ODABAŞI: SAĞLIKTA SÜRDÜREBİLİRLİK TÜRKİYE'DE BAŞARIYA ULAŞTI

Sağlıkta sürdürülebilirlik konusuyla ilgili konuşan Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, "Dergide sağlıkta sürdürülebilirlik konusu ele alınıyor. Derginin tanıtımının Türkiye Hastanesi’nde yapılmasını anlamlı buluyorum. Sağlıkta sürdürülebilirlik önemli bir konu. Sağlıkta sürdürülebilirliği sağlama da finansal ve sağlığa erişim konuları öne çıkıyor. Sağlık hizmetleri sürekli şekilde bütün halka yansımalıdır. Sağlıkta dönüşüm 2002 yılından beri Türkiye’de başlamış durumda. Sağlıkta sürdürülebilirlik projeleri Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

SAĞLIK EKONOMİNİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ

Türkiye’de son yıllarda sağlıktaki teknolojik ve altyapı yatırımlarının özellikle sağlık turizmi alanında meyvelerini verdiğini söyleyen Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Ülkemizde sağlık sektöründe insan kalitesi de son derece yüksek. Bütün artılarıyla birlikte sağlık yatırım yapılabilir alanlardan biri. Sağlık için ülkemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Milyar dolarla ifade edilen bir sağlık turizmi kapasitemiz var. Bunu daha da ileri götürerek sağlığı ekonominin daha güçlü lokomotiflerinden biri haline getirmek mümkün" dedi.

SAĞLIK VE TARIM KONULARI ÖN PLANDA

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına devam eden ve 11’inci sayısına ulaşan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin kapak röportajında Onatça Grup Onursal Başkanı Süleyman Onatça yer alırken derginin dosya konularından biri de “Sağlıkta Sürdürülebilirlik” oldu.

Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’nın desteği ve katkılarıyla hazırlanan dosyada birbirinden önemli isimlerin röportajları yer aldı. “Sağlıkta Sürdürülebilirlik” başlığı altında, “sağlıkta toplumsal eşitlik”, “özel sağlık sektörü”, “sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik”, “sağlık ekonomisi”, “yerel yönetimlerde sağlık”, “sağlıkta operasyonel verimlilik ve kurumsal yönetişim”, “sağlıkta kalite ve akreditasyon” konuları detaylı olarak ele alındı.

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