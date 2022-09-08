Türkiye Gazetesi

The Times’ın haberine göre, araştırmacılar dokuz yıl boyunca 103 bin yetişkini izledi ve her gün tatlandırıcı tüketen kişilerin kalp hastalığı riskinin %9 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Düşük şekerli gazlı içeceklerde kullanılan bir bileşen olan aspartamı tüketenlerin ise felç geçirme olasılığının %23 daha fazla olduğu belirtildi. Bilim insanları ‘diyet ürünü’ olarak pazarlanan ve satılan bu ürünlerin risk oluşturduğunun altını çizdi.

KALP KRİZİ VE İNME GEÇİRME RİSKLERİ YÜKSEK

Uzmanlar yapay tatlandırıcıların şekerden 200 kat daha tatlı ve kokusuz bir toz olan ‘sukraloz’ ve ‘aspartam’ içerdiğini, hiç kalorileri olmasa da sağlığa zararlı olduğunu belirtti. Bilim insanları her gün diyet gazlı içecek tüketenlerin kalp krizi riski yaşama riskinin daha da yüksek olduğunu açıklarken; yoğurt, mısır gevreği ve ketçap gibi ürünlerde kullanılan yapay tatlandırıcıların da riski artıran faktörler olduğunu söyledi. Ayrıca yarım kutu diyet gazlı içecekte bulunan 78 miligram şekeri bir günde tüketenlerin kalp krizi riski 10 kat artarken, inme geçirme riski de 5 kat yüksek çıktı.





ŞEKERİN YERİNE GÜVENLİ BİR ALTERNATİF DEĞİL

British Medical Journal isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışma, “Her gün milyonlarca insan tarafından tüketilen, binlerce yiyecek ve içecekte bulunan bu gıda katkı maddeleri, şekere sağlıklı ve güvenli bir alternatif olarak düşünülmemelidir” diyor.

Öte yandan doktorlar tatlandırıcıların vücudun glikozu tolere etme yeteneğini engelleyebileceğine, insülin gibi hormon seviyelerine müdahale edebileceğine ve bağırsak mikrobiyomunun sağlığını azaltabileceğini söylüyor.

Sıcak kalp krizini tetikliyor Avrupa’da binden fazla kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Uzmanlar kitlesel ölümlerden korunmak için tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

Örümcek zehrinden kalp krizi ilacı geliştirildi Tıp dünyasında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Avustralya’nın Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar, ölümcül örümcek zehrini kullanarak yeni bir kalp krizi ilacı üretti.