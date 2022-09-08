Türkiye Gazetesi

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, bilim insanları hakaretin yol açtığı şokun iltifatlardan duyulan mutluluktan neden daha etkili olduğunu araştırdı. Frontiers in Communication dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bunun nedeni, hakaretlerin beyinde daha fazla aktiviteye yol açması.

Hollandalı dil araştırmacısı Marijn Struiksma ve ekibi, beynin hakaretlere, iltifatlara veya nötr sözlere nasıl tepki verdiğini inceledi. Ekip 79 kadın gönüllünün kafa derisine elektrotlar yerleştirdikten sonra gönüllüleri simülasyondaki bir erkek tarafından hakaretlere maruz bıraktı. Ayrıca gönüllülere yine simülasyondaki gerçek olmayan erkek tarafından iltifatlar edildi. Deneyde hem hakarete maruz kalındığında hem de iltifatlar işitildiğinde beyin aktiviteleri ölçüldü.

Çalışmada bilim insanları oldukça ilginç bulgular elde etti. Buna göre, iltifat duymaya kıyasla hakaret işitmek beyin aktivitesini daha çok artırıyor. Hakarete maruz kalındığında beyin aktivitelerinin son derece hızlı çalıştığını tespit eden araştırmacılar, beyinde ‘tokat etkisi’ oluşturduğunu buldu. Üstelik hakaret, kişiye yöneltilse de başkasına yapılsa da aynı etkiye yol açıyordu.

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