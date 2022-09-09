Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Yaklaşık 18 milyon öğrenci pazartesi günü dersbaşı yapacak. Öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra büyüme ve gelişimleri için sağlıklı beslenmeleri de çok önemli. Özellikle kantinlerde ve okul çevresinde satılan zararlı yiyecekler çocukların sağlığını tehdit ediyor.

Bu konuda uyarılarda bulunan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Huma Karabulut "Okul yemekhanelerinde ve kantinlerde maalesef çocuklara göre çok yüksek kalorili, karbonhidratlı menüler oluyor. Büyüme çağındaki çocuklar, tatlı, pilav makarna gibi besinlere çok yer verilen menüleri tükettiklerinde, hem fiziksel ve bilişsel gelişimleri yavaşlıyor hem de uyku hâlleri artıyor" dedi.

"VELİLER YİYECEKLERİ KENDİLERİ HAZIRLAMALI"

"Buna bağlı olarak adaptasyonları düşüyor, okuldaki başarıları azalıyor" diyen Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca çocukluk çağı obezitesi ile beraber kilo artışı ve sağlık problemleri de görülüyor. Veliler, çocuklarının yiyeceklerini kendileri hazırlamalı. Paketli kek alacağına evde kendi yapsın, beslenme çantasına koysun. Öğrenci, kantinden tost yiyeceğine annesinin tam buğday ekmek, beyaz peynir ve domates ile hazırladığı sandviçi tüketsin. Meyve suyu yerine meyvenin kendisini yenmeli. Kuru yemiş de unutulmamalı."

Tek tip beslenmeye hayır: Böbrek ve bağırsak fonksiyonlarını bozuyor Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış. Ancak bazı kişiler kilo vermek için tek tip beslenme yolunu seçiyor. Peki, bu yöntemle zayıflamak mümkün mü? Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, tek tip beslenerek kilo vermeye çalışmanın zararlarından bahsetti.

Doğru beslenme nasıl olmalı? Hem karnınızı hem beyninizi doyurun! Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile beyin kapasitemizi artırmak ve beynimizi genç tutmak mümkün. İşte sağlıklı beyin için beslenme tavsiyeleri...