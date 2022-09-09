Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Sabri Ülker 2022 Bilim Ödülü, ABD Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Nilay Yapıcı’nın oldu. Yapıcı, insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Yapıcı ve ekibi, Cornell Üniversitesi’ndeki kendine ait laboratuvarında obezite ve metabolik hastalıkların tedavisine ışık tutacak nitelikte araştırmalar yürütüyor.

Yapıcı, laboratuvarındaki deneylerinde, beyinde gıda alım kararlarını yöneten sinir hücrelerini bulmaya ve yeme isteği sırasında bu hücrelerin aktivitelerinin nasıl değiştiğini anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bunun sonucunda özellikle bazı gıdaların aşırı tüketilmesine yol açan mekanizmanın çözümlenmesi hedefleniyor.

Sindirim sistemi ile beyin arasında karşılıklı bir iletişim olduğunu ortaya koyan Doç. Dr. Yapıcı "Önceden beyinden sindirim sistemine sinyal gittiği düşünülürdü, oysa aynı zamanda sindirim sisteminden de beyine sinyal gidiyor. Bu sinyaller insanların yemek yeme isteğini tetikliyor ya da baskılıyor. Çalışmalarımızda bu mekanizmayı yöneten Vagus siniri üzerinde yürütüyoruz. Çalışmalarımızın yeme bozukluklarının ve özellikle obezitenin tedavisine katkı sağlamasını umuyorum" diye konuştu.

Çocukken şişman olmak yaşlılıkta bunama riskini artırıyor Melbourne’deki Monash Üniversitesinde yapılan bir çalışma, çocukluk döneminde şişman olanların yaşlılık döneminde hafıza ve muhakemeye dayalı kabiliyetlerinin, zayıflara göre daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Hızlı yiyen daha fazla şişmanlıyor Obezite riskini artıran en önemli faktörlerden birisi de hızlı yemek yemek. Yayınlanan bir çalışmaya göre yeme hızı ne kadar azalır, çiğneme ne kadar uzarsa doyma hissi de bir o kadar az gıdayla sağlanabiliyor.