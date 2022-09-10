Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kahve iyi mi yoksa kötü müdür? İçelim mi içmeyelim mi? Bu soruların cevabını Dr. İbrahim Ersoy veriyor. "Aslında bütün tartışma kahvenin içindeki kafeine insan metabolizmasının tepkisinden kaynaklanıyor" diyen Dr. Ersoy, kafeinin dolayısıyla kahvenin 'in'lerini ve 'out'larını şöyle anlatıyor...

KAFEİN DİNÇLİK VERİYOR

Aslında kafein yorgunluğa sebep olan ve sinir boşluklarında biriken asetilkolin ve adenozin maddelerinin parçalanmasını sağlayan bir madde. Bu maddelerin parçalanması sinirsel iletimi artırıyor ve daha aktif hâle geliyoruz; algılarımız açılıyor. Mesela adenozin salgısı yorgunluk sebebidir. Vücut uykuda adenozini temizler ve bunun sonucunda da sabahları dinç bir şekilde kalkarız.

KAHVE UYKU KAÇIRIR MI?

Bazıları uykusu kaçtığı için akşamları kahve içmez, bazıları da ne kadar kahve içerlerse içsin uykusuzluk çekmez. Bunun sebebinin vücudun kafeini metabolize etmesi ile ilgili olduğunu anlatan Dr. Ersoy "Bazı kişiler kafeini hızlı metabolize eder ve etkisi kısa sürede ortadan kalkar. Bazıları ise daha uzun sürede metabolize ettiği için bir fincan kahve onu saatler sonra bile uykusuz bırakabilir. Bu kişilerin belli bir saatten sonra kahve içmemesi gerekir. Kahvenin sizin için faydaları ya da zararları tamamen onu nasıl metabolize ettiğinizle ilgili" dedi.

SAĞLIKLI MI SAĞLIKSIZ MI?

Sağlıklıdır diyen araştırmalara göre;

Kadınlarda depresyon riskini azaltır: Günde 2-3 fincandan fazla kahve içen kadınlarda depresyona girme ihtimali yüzde 20 azalıyor.

Konsantrasyonu artırıyor: Şekerli kahve içerseniz kafein ve glikozu birlikte aldığınız için beyninizin belirli bölgeleri harekete geçiyor ve beynin daha da aktif olmasını sağlıyor. Kötü haber: eğer aç karnına kahve içerseniz bu etkilerin tam tersini görebilirsiniz.

Prostat kanseri riskini azaltır: Günde 6 fincan kahve, prostat kanserinin en tehlikeli türüne yakalanma riskini yüzde 60’a varan oranda düşürüyor.

Tip 2 diyabetten korur: Günde içilen her ekstra kahve, tip 2 diyabet riskini yüzde 7 oranında azaltıyor.

Parkinson riskini azaltır: Günde 2 ya da 3 fincan kahve içmenin Parkinson hastalığının gelişimini yüzde 25 oranında geriletebildiği bildiriliyor.

KALP RİTMİNİ BOZABİLİR

Aşırı tüketimi psikolojik hastalıkları tetikleyebilir, idrar miktarını ve idrar sıklığını artırır, migreni tetikleyebilir, kalsiyum atımını artırabilir. Aşırı tüketilen kahve kalp ritmini bozarak kalp sağlığını tehlikeye atar, tansiyonu yükseltir. Mide hassasiyeti olanlar kahveyi kontrollü tüketmelidir.



Uzmanlar en sağlıklı kahvenin Türk kahvesi ve filtre kahve olduğunu söylüyor.

HANGİ İÇECEKLERDE NE KADAR KAFEİN VAR?

Uzmanlar kararında tüketimin günde en fazla 400 mg olduğunu söylüyor. İşte hangi içeceklerde bulunan kafein miktarları:

1 fincan filtre kahve: 135-200 mg

1 fincan (60 ml) espresso: 100 mg

1 fincan (200 ml) hazır kahve: 100 mg

1 fincan Türk Kahvesi: 30-50 mg

1 fincan demleme siyah çay: 40-50 mg

1 fincan sallama siyah çay: 30 mg

1 fincan ( 200 ml) yeşil çay: 30-50 mg

Kutu kola: (330 ml) 30-56 mg

Yüzde 100 kakaolu çikolata: 240 mg

KİMLER DİKKATLİ OLSUN?

Hamileler, emziren kişiler ve çocukların karaciğeri kafeini daha zor metabolize eder.

Kafein anksiyete ve depresyonu olan kişilerde belirtileri kötüleştirebilir.

Reflü, gut, diyabet, bağırsak ve sindirim probleminiz varsa kafein tüketimi semptomlarınızı kötüleştirebilir.

Aşırı kafein tüketimi daha sinirli ve mutsuz hissetmenize, uykunuzun kaçmasına sebep olabilir.

Kalsiyum, demir ve B vitamini emilimini bozabilir.

HANGİ KAHVEYİ İÇELİM?

Uzmanlar en sağlıklı kahvenin Türk kahvesi ve filtre kahve olduğunu söylüyor.

Çay ve kahve vücudun su ihtiyacını arttırıyor Çay ve kahve tüketiminin vücutta neden olduğu su kaybına dikkat çeken Diyetisyen Çisem Gündüz, kilogram başına 300 ml su tüketilmesi gerektiğini söyledi.