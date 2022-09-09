Türkiye Gazetesi

En yaygın kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri riski; yaş, aile öyküsü ve yaşam tarzındaki bazı seçimler nedeniyle artıyor. Öyle ki ABD’de yapılan çalışmada, kötü beslenmenin ve ultra işlenmiş gıdaları tüketmenin insan sağlığı açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini gösteriyor.

Son yapılan çalışmalar da tatlı, bisküvi, pizza, tahıl gevreği ve gazlı içecek gibi besinleri sık sık tüketiyorsanız bağırsak kanserine yakalanma riskinizin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD’de yapılan ve British Medical Journal'da yayımlanan araştırmada, yaklaşık otuz yıl boyunca 160 bin kadın ve 46 bin erkek incelendi. Bunlardan 3 bin 216'sına bağırsak kanseri teşhisi kondu.

Fırınlanmış, dondurulmuş veya konserve yapılmış ürünlerden ayrı bir kategori olarak, üçüncü bir işleme tabi tutulan gıdalar “ultra işlenmiş gıda” olarak tanımlanıyor. Bu tür gıdalar daha fazla kimyasal içeriyor.

ERKEKLERDE YÜZDE 29, KADINLARDA YÜZDE 17 KAT FAZLA RİSK

Araştırmacılar, vakaların sayısında, takip edilen diyetlerin önemli bir risk faktörü olduğunu ve ultra işlenmiş gıda tüketen erkeklerin %29'unun bağırsak kanseri riski altında olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ayrıca yüksek miktarda hazır yiyecek tüketen kadınların bağırsak kanseri riskinin %17 arttığını kanıtladı.

Peki, ultra işlenmiş gıdalar hangileri? Bağırsak kanseri ile bu gıdaların bağlantısı hakkında neler biliniyor?

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR HANGİLERİ?

Evde yapılan yemeklerin içine ultra işlenmiş gıdalar, zararlı katkı maddeleri ve tatlandırıcılar girmiyor.

Çin tuzu, aspartam, trans yağ ve diğer bazı maddelerin sağlığımıza zararlı etkileri var ve bu etkiler, işlenmiş gıdalardan neden uzak durmamız gerektiği konusunda fazlasıyla sebep veriyor.

Yaygın ultra işlenmiş gıdalardan bazıları şöyle:

- Hazır çorbalar

- Hazır yiyecekler

- Paketlenmiş atıştırmalıklar

- Gazlı veya şekerli içecekler

- Kek, bisküvi ve tatlı ikramlar

- Pizza, makarna ve hamburger gibi işlenmiş gıdalar

Ultra işlenmiş bu gıdalar ucuz, kullanışlı ve lezzetli. Ancak her lokması çok fazla kalori içeriyor, bu da kendinizi tok hissetmeden önce çok yemek yemeniz anlamına geliyor. Öte yandan bu gıdalar hem sindirim sistemini zorluyor hem bağımlılık yapıyor hem de yüksek miktarda katkı maddesi içeriyor.

Abur cuburda bağırsak kanseri riski yüksek Saygın tıp dergilerinden Medical Journal’de yayınlanan bir çalışmada, ultra işlenmiş gıdalarla beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi.

Şimdi tam zamanı: Bol bol yiyin! Kalbi koruyor, kanser riskini azaltıyor Balık sezonu 1 Eylül itibariyle açıldı. Uzmanlar, denizlerin en bereketli döneminin sağlık açısından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, bu dönemde hangi balıklar tüketilmeli? Yağlı balıklarda bolca bulunan ve vücutta hayati görevler üstlenen Omega-3 yağ asitlerinin faydaları neler?