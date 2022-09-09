Türkiye Gazetesi

Ürettiği SİHA'lar ile hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de dost ülkere cephede oldukça güç kazandıran Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) kurucusu ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bu defa sağlık sektörüne el attı. Selçuk Bayraktar ile annesi Canan Bayraktar öncülüğünde toplum sağlığı alanında çalışmalar yapması hedeflenen Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Cansağlığı Vakfı) kuruldu.

HASTALIKLARA ÇARE ARANACAK

Vakıf, psikoloji, psikiyatri, davranış bilimleri, genetik, immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütecek. Vakfın sağlayacağı destek ve gerçekleştireceği araştırma faaliyetleriyle hastalıkların ortaya çıkış süreçlerine dair çalışmalar, teşhis ile tedavi alanlarında yenilikçi araştırma ve hizmetlerle toplum sağlığını güçlendirmek hedefleniyor.

BİLİM ADAMLARINA İMKAN TANINACAK

Ayrıca faaliyet göstereceği alanlarda öncü projeler yürüten bilim adamlarını destekleyecek. Vakıf, genç bilim insanlarının yetiştirilmesine uygun platformlar kurulması için de çalışacak. Cansağlığı Vakfı, bilimsel çalışmaların yanı sıra fırsat eşitliği ilkesi ile bireylerin sosyoekonomik şartları gözeterek ihtiyaç sahiplerinin aynı ölçüde ve kalitede psikososyal destek ve sağlık hizmeti almalarına imkan verecek projeler geliştirecek, uygulayacak.Vakıf, onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler geliştirmeyi, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmada bulunacak.

TOPLUM SAĞLIĞI GÜÇLENDİRİLECEK

Vakıf bünyesinde çalışacak bilim adamlarının kanser hastalıklarının araştırılması, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacıyla resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal, kültürel projeler yürütmesi de amaçlanıyor. Cansağlığı Vakfı bünyesinde kurulan Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi (BAĞDAM) ile birey ve toplum sağlığını güçlendirecek çalışmalar yapılması da hedefleniyor. BAĞDAM klinik sorunlar ile insan davranışları üzerine psikolojik ve psikiyatrik çalışmaların arttırılması için bilimsel araştırmaları destekleyecek.

GENÇLER YETİŞTİRİLECEK

Bunun yanında bilimsel araştırma altyapılarının oluşturulması, genç araştırmacılara araştırma kültürünün kazandırılması, uzmanlar ile öğrencilerin bir araya gelebileceği ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara zemin hazırlayarak yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacak.

AİLELERE DESTEK VERİLECEK

Cansağlığı Vakfı araştırma projelerini desteklemenin yanında psikiyatrik ve onkolojik zorluklar yaşayan bireylerin toplum içinde tedavisine yönelik hizmet verecek yapılar oluşturmak, toplum içinde tedavisi mümkün olmayan veya özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurmak, kurulacak merkezler vasıtasıyla tedavileri sağlamayı da planlıyor. Ayrıca tedavi gören kişilerin yakınlarına psikososyal ve ekonomik destek sağlamaya yönelik projeler de geliştirilecek.

KİMSESİZLERİN YANINDA OLACAKLAR

Bu çalışmalarının yanı sıra kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının sağlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakım evleri kurulması da hedefleniyor. Vakıf bünyesinde ayrıca toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunmak için de çalışmalar yürütülecek.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başta psikiyatri ve onkoloji olmak üzere birçok farklı alanda tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar yapacak ve sosyal projeler geliştirecek Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfımızı kurduk, çalışmalara başladık. Milletimize ve insanlığa şifa olması dileğiyle, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz İHA, SİHA yardımında bulunmuşlardı: Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan liyakat nişanı Rusya ile şiddetli bir savaşın içinde olan Ukrayna, BAYKAR tarafından ücretsiz olarak sağlanan İHA ve SİHA'larla mücadelelerinde önemli başarılar elde etti. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

Selçuk Bayraktar'dan 'bor madeni' açıklaması: Böyle bir şey söylemedim BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Bor madeni' paylaşımlarına yönelik açıklama yaparak, söz konusu iddaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.