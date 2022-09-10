Türkiye Gazetesi

Türk Toraks Derneği, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) "varyant aşı" olarak da tanımlanan, Covid-19'un Omicron varyantına karşı etkisi güçlendirilmiş bivalan (ikili) mRNA aşılarına acil kullanım onayı verdiğini belirterek, bu aşıların hatırlatıcı doz olarak uygulanması gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, aşılarla ilgili merak edilenler konusunda önemli bilgiler paylaştı.

COVID-19 SALGININDA ŞU ANDA HANGİ VARYANT EGEMEN?

Yeni Covid-19 vakalarına çoğunlukla Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt tipleri neden olmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında bu etkinin devam edeceği tahmin edilmektedir.

BUGÜNE KADAR UYGULANAN COVID-19 AŞILARI BA.4 VE BA.5 VARYANTLARINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Aralık 2020'den bu yana milyonlarca insana uygulanan COVID-19 aşıları, SARS-CoV-2'nin orijinal suşundan oluşan tek bir bileşen içermektedir. Bu nedenle BA.4 ve BA.5 varyantlarına etkinliği yetersizdir.

BİVALAN COVID-19 AŞILARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bivalan aşılar, Covid-19'a karşı günümüze kadar etkin olan varyantlara ek olarak BA.4 ve BA.5 varyantlarını da kapsayacak şekilde yeni bir mRNA bileşeni eklenerek etkinliği genişletilmiş aşılardır. Bivalan Covid-19 aşılarının şu anda dolaşımda olan Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha fazla koruma sağlayacağı öngörülmektedir.

BİVALAN COVID-19 AŞILARI UYGULAMAYA GİRDİ Mİ?

Amerika’da Kasım ayına kadar yeni bir varyant çıkabileceği endişesi ile mevcut veriler ışığında, bivalan aşıların acil kullanımına onay verilmiştir. Sonbahara girerken, şu anda dolaşımda olan varyantlara karşı daha iyi koruma sağlaması için uygun olan bireylerin bivalan Covid-19 aşısı olmaları önerilmektedir.

BİVALAN COVID-19 AŞILARI GÜVENLİ Mİ?

Bivalan aşıların deneysel havyan çalışmalarının sonuçları bilinmektedir. İnsanlardaki etkinlik, güvenilirlik ve koruyuculuk çalışmaları devam etmektedir. mRNA teknolojisi ile geliştirilen bu aşılarda karşımıza çıkabilecek yeni varyantlara karşı güncellemelerin kolaylıkla yapılabileceği bildirilmektedir.

BİVALAN COVID-19 AŞILARININ YAN ETKİLERİ DAHA AĞIR MI OLACAK?

Bivalan aşılar ile oluşabilecek yan etkilerin yaygın olarak kullanılan önceki mRNA aşıları ile benzer olacağı öngörülmektedir.

BİVALAN COVID-19 AŞILARI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILABİLİR?

FDA tarafından birincil (2 doz ardışık mRNA aşısı) aşısını tamamlamış veya en son rapel (hatırlatma) doz aşısının üzerinden en az iki ay geçtikten sonra bivalan aşısının yapılması önerilmektedir. Bivalan Moderna Covid-19 aşısı 18 yaş ve üstü bireylerde; Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı ise 12 yaş ve üstü bireylerde tek doz olarak kullanılmak üzere uygulama izni almıştır.

Bu bilgiler ışığında, başta riskli gruplar olmak üzere toplumda birincil aşılamanın hızla tamamlanması ve güçlendirilmiş bivalan Covid-19 aşıları ile hatırlatma dozlarının uygulanması önerilmektedir. Türk Toraks Derneği olarak, Covid-19 hastalık yükünü azaltabilmek amacıyla güçlendirilmiş bivalan Covid-19 aşılarının ülkemizde kullanıma girmesinin ve topluma uygulanmasının yararlı olacağını öngörmekteyiz.

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