Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Okul malzemesi alışverişi için harekete geçen ebeveynlere, uzmanlardan 'kanserojen madde' uyarısı geliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Can, kırtasiye alışverişlerinde ebeveynlerin daha çok boyasız, organik malzemelerden üretilmiş ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Kırtasiye malzemelerinde boya olarak kullanılan azo boyar maddelerinin çocuklara zararlarını anlatan Can "Bunların kullanıldığı ürünler özellikle çocukların en sık kullandığı, albenisi yüksek olan pastel boya, sulu boya, silgi, renkli kalemler gibi materyaller. Ürünlerin içerisinde azo boyarların olması ciddi toksik etkilereneden oluyor. Bu yüzden, aileler bu ürünleri alırken, içerisinde hiçbir şekilde azo boyar kullanılmayan ürünlere yönelmeliler" diye konuştu.

Can, aileleri, kırtasiye alışverişi yaparken mutlaka ürünlerin arkasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa Uygunluğu (CE) damgası bulunmasına dikkat etmeleri ve TSE damgası olmayan hiçbir kırtasiye malzemesi almamaları konusunda uyardı.

Anne babaları uzmanı uyardı: Okulda en sık görülen 10 hastalığa dikkat Okul dönemi genellikle “hastalık dönemi” olarak da biliniyor. Çocukların sık sık hastalanması da ebeveynleri endişelendiriyor. Bu rahatsızlıkların bazılarından pratik önlemlerle kaçınılırken, bir kısmından da aşılar sayesinde tamamen korunmak mümkün olabiliyor. Bu anlamda aşılanmanın önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, okulda görülen hastalıklar ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

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