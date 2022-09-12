Türkiye Gazetesi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerine ilgi, gün geçtikçe artıyor. Belli sağlık sorunlarını bir türlü çözemeyen vatandaşlar alteratif tıpta çözüm arıyor. Bu kapsamda mide asidi ve diyabet sıkıntısı yaşayan bireylere Düzce Üniversitesi'nden sevindiren bir çözüm geldi. Uzun yıllardır dünyada kullanılan bir tedavi ürünü Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Ürünü duyan vatandaşlar kapış kapış satın almaya başladı.

YOK SATIYOR!

Düzce Üniversitesi, dünya genelinde şifa dağıtan kudret narı bitkisiyle üretilen ürünleri piyasaya sürdü. Klinik araştırmaları ve geliştirmeleri yapılan ürün, vatandaşlar tarafından çok beğenilince yok satmaya başladı. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mide asidini yok etmesi ve yaraları tedavi etmesiyle bilinen kudret narının kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli klinik araştırmaların yapıldığını dile getirdi.

"KULLANANLAR MEMNUN"

Ürün hakkında bilgiler veren Kaya, "Kudret narının zeytinyağı ekstresi, dünya genelinde uzun yıllar peptik ülser vakalarında kullanılmış. Böyle bir geleneksel kullanımı var., çok iyi geliyor. Bu ürünü kullandıktan sonra 1 ay içerisinde gastrit ental sistemindeki o lezyonlar tamamen iyileşebiliyor. Bu konuda da klinik çalışmalar mevcut." dedi.

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

Ayrica biz Düzce Üniversitesi bünyesinde böyle bir çalışma başlattık ve devam ediyoruz. Ürün, gastrit ental sistemine ulaştığı zaman yeniliyor. Yeniledikten sonra yaraların olduğu bölgelere giderek, oradaki hücrenin yenilenmesini hızlandırıyor. Orada bir yara var, onun iyileşmesi gerekiyor. Biraz da asidin nötroza edilmesi gerekiyor. Biz asidin nötroza edilmesine yosundan elde edilen bir ürün ekledik. Böylelikle kişi ürünü kullandığı zaman midesinin asidi gidiyor hem de yara iyileşmesi başlıyor. Biz bu ürünü modifiye ettik. İçine yine doğal bir ürün katarak, peptik ülser vakalarında daha da faydalı hale getirdik. Şu anda piyasada çok tüketiliyor. Kullananlar aşırı derecede memnunlar" dedi.

"DİYABETE DE FAYDASI VAR"

Kudret narı bitkisiyle ilgili yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kaya, "Klinik araştırma sürelerimiz devam ediyor. Başarılı neticeler elde edeceğimize inanıyoruz. Kudret narı, zeytinyağında ekstraksiyonları neticesinde diyabet hastalığında da kullanılıyor. Diyabet hastalarında da faydalı olduğuna dair bazı klinik araştırma sonuçları var. Bu ürün biraz da karaciğer ve pankreas sağlığı ile ilgili amaçlarda da tercih ediliyor. Türkiye’de pek bu amaç ile tercih edilmiyor. Türkiye’de daha çok peptik ülserlerde tercih ediliyor. Bazı kesimlerde de vücudun dış yüzeyinde ki yaralar için kullanıyor. Kıymetli bir ürün, faydalı bir ürün" şeklinde konuştu.

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