Türkiye Gazetesi

Ders zilinin çalmasıyla anne babalar çocuklarının okulda ne yiyip içeceklerini düşünmeye başladı. Uzmanlar ise çocuklar için doğru beslenme modelini açıklıyor. Diyetisyen Tuğba Küçük, çocukların sağlıklı bir bünyeye sahip olabilmesi ve derslerinde başarıyı yakalayabilmeleri için iyi beslenmeleri gerektiğini söylüyor.

Okula ilk kez adım atan çocukların yaşadığı değişikliğin, beslenme alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Tuğba Küçük, “Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme, beden, zihin, sosyal gelişim ve okul başarısı üzerinde doğrudan etkili. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temel oluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor'' dedi.

BESLENME ÇANTASINDA PROTEİN VE VİTAMİN AĞIRLIKLI BESİNLER OLMALI

Tuğba Küçük, özelikle kahvaltıya dikkat çekerek, "Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli sebeplerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak yüzde 57'sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir.

Okul çocuklarında bütün bu olumsuz durumları önlemek ve en iyi büyüme-gelişmeyi sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltı yapmanın ne kadar önemli olduğu kadar, kahvaltının içeriği de oldukça önem taşımaktadır. Kahvaltıda, kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren şekerli gıdalar yerine büyümek için gerekli olan protein yönünden zengin süt, yumurta, peynir, bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineralden zengin taze sebze-meyve, günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi gıdalar tüketilmelidir" diye konuştu.

Sağlıksız beslenme okul hayatını etkiliyor! Uzman diyetisyenden uyarılar Okullar pazartesi günü açılacak, milyonlarca öğrenci dersbaşı için yollara düşecek. Çocukların bu dönemde sağlıklı beslenmesi gerektiğine vurgu yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Huma Karabulut, "Veliler, çocuklarının yiyeceklerini kendileri hazırlamalı. Paketli kek alacağına evde kendi yapsın, beslenme çantasına koysun" dedi.

ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anneye müebbet hapis ABD’de 2019 yılında oğluna sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölmesine neden olan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.